Las medidas antinmigración de Donald Trump han dejado atrapadas a decenas de miles de personas en México. La suspensión de las citas para solicitar asilo de forma legal en Estados Unidos ha dejado varados a unos 270.000 migrantes que no saben dónde ir. Según informa Nuria Cabrera en el vídeo, muchos se debaten entre volver a sus países de origen, pero hay muchos otros en ciudades fronterizas mexicanas, intentando buscar refugio en ese país desbordado por esta crisis.

Josué Leal lleva cuatro años como subcoordinador del albergue Amparito , en la ciudad mexicana de Villahermosa, y asegura que desde la llegada de Donald Trump al poder el flujo migratorio en el refugio ha disminuido un 50%. “Básicamente México desde el sexenio pasado se encargó de hacer el trabajo sucio de Estados Unidos en este tema de las deportaciones y el retorno de personas migrantes”, explica, “muy probablemente las personas migrantes estén difuminadas en todo el territorio nacional y no sabemos a ciencia cierta cuántas personas están varadas aquí en México”.

Aquí conocemos a Yainier, es cubano y de género no binario . Le deportaron en la frontera de Estados Unidos y su pareja fue detenida, está en paradero desconocido. “Ha sido un tramo muy difícil buscando un sueño y tratando de llegar a un país donde me acepten tal y como soy”, cuenta, “el migrante pasa muchas dificultades, días en la calle, pasando hambre, necesidades inigualables, heridas que nos quedan tatuadas en nuestro cerebro, en nuestro día a día”.

Reynaldo consiguió cruzar la frontera con su familia desde Honduras. “Me vine con mi esposa porque teníamos la ilusión y la esperanza de llegar allá con la cita, porque no había problema”, explica, “pero se sentó Trump y ya no se pudo hacer nada, el cerró todas las puertas y ya no hay entrada”. Reynaldo a decidido volver a su país con su familia, “para mi se acabó el sueño americano”.