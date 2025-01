La Casa Blanca confirma que hay 300 detenidos de las primeras redadas pero no especifican dónde, lo que genera inquietud. Sobre todo, en aquellas ciudades demócratas con elevadas tasas de migrantes. El Departamento de Justicia ya ha amenazado a las autoridades locales con represalias si no cumplen con la ley y los arrestos. Pero los números no le respaldan.