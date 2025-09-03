Guerra abierta entre la familia de Yanira y la expareja de ella: Topacio denuncia que tiene retenida a su hija y ellos la llaman la 'telecoca'

Duro enfrentamiento entre los padres de la expareja de Yanira y la madre de la menor tras desaparecer: "Sois los telecoca"

La madre de Yanira conectó con 'En boca de todos' para denunciar la desaparición de su hija y acusó a la familia de la expareja de Yanira de tenerla retenida. Tras esto, la madre de la expareja de su hija intervino en el programa y acusó a Topacio de ser la "telecoca" de Lora del Río.

Este mismo miércoles, después de estas duras palabras, el programa hablaba en directo con Topacio, que ha aprovechado para responder a estas graves acusaciones de la madre de la expareja de su hija: "Eso es mentira, se lo ha inventado ella, yo me dedico a la venta ambulante y os he mandado los vídeos", apuntaba.

Tras estas aclaraciones, Nacho Abad daba paso a unas grabaciones de ayer que había recibido el programa en las que se puede escuchar a Topacio amenazando a la familia de la expareja de su hija: "A tu marido te lo quito yo y me lo f**** cuando quiera. A ti te pego yo con una manita y a tu hijo te lo voy a detener porque me sale a mi de la pipa. Dile a mi hija que me llame", gritaba la madre de Yanira.

En primer lugar, Topacio aseguraba, que estas grabaciones no son de ayer y explicaba: "Esto no es de ayer, yo con esa mujer hace que no hablo mucho tiempo. Ella solo te ha enviado lo que yo la digo, pero no lo que ella me dice a mí".

En segundo lugar, sobre el contacto que ha tenido la madre de Yanira con el padre de la expareja de su hija, Topacio confiesa que le "ha tirado los trastos" y añadía: "Eso ella lo sabe, que se lo diga a su marido, yo soy una mujer soltera".