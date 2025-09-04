Los autores del tiroteo han huido en coches tras lo ocurrido

Sigue la búsqueda del autor de los disparos en Alfafar tras el arresto de un joven implicado en el tiroteo

Hasta la redacción de 'En boca de todos' llega una impactante noticia de última hora. Un tiroteo se ha producido en plena calle de Xirivella, en Valencia. La víctima ha quedado tendida en el suelo tras ser tiroteada y tres personas han huido en coche tras lo ocurrido.

Tras los fatídicos hechos, el programa ha conectado en directo con Javier Martínez, periodista, que da más datos sobre lo ocurrido a plena luz del día: ''Como podéis ver en las imágenes, es un hombre abatido a tiros a otro en plena calle de Xirivella. Las informaciones que están llegando son muy confusas, pero todo parece apuntar a que se trata de un ajuste de cuentas''.

''La víctima que estamos viendo en las imágenes tiene antecedentes policiales numerosos y acaba de salir hace aproximadamente un año de prisión, ya está identificada'', explica Javier Martínez en detalle.

Y da más datos sobre los presuntos autores de los hechos: ''Los que no están identificados y están siendo buscados intensamente son los autores de los disparos, que podrían haber sido dos individuos. Según los testigos, han huido en un coche a gran velocidad''.