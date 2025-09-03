La Guardia Civil mantiene operativo el dispositivo de búsqueda para encontrar al autor de los hechos

El autor del tiroteo en Alfafar habría huido junto a un joven tras dejar a la víctima herida de gravedad

Compartir







AlfafarContinúa la búsqueda del hombre que hirió de tres disparos a un vecino de Alfafar y se dio a la fuga. En un primer momento se creía que se había atrincherado en la casa en la que vivía de forma ilegal, pero de momento no hay ni rastro. Según informa Mar Bonet, la Guardia Civil mantiene operativo el dispositivo de búsqueda para tratar de localizar al hombre de 37 años, presunto autor material de los disparos, según informa Raquel Duva y Mar Bonet.

Ayer a última hora de la tarde, se entregaba en la comandancia de la Guardia Civil de Valencia un joven de 23 años presuntamente implicado en este tiroteo. En un primer momento, se pensó que el presunto agresor se podría haber atrincherado en el interior del domicilio al entrar los agentes.

PUEDE INTERESARTE Máxima tensión en Ávila tras el enfrentamiento a tiros entre dos familias: hay un muerto y tres heridos

Pero se dieron cuenta de que no había nadie, aunque sí que hallaron el arma de fuego que habría empleado para herir a la víctima. El hombre se encuentra en estado grave en el Hospital La Fe de Valencia.

Un joven de 23 años, implicado en el tiroteo, se entregó ayer a la Policía

Un joven español de 23 años se entregaba ayer por la tarde, acompañado por su abogado, en la comandancia de la Guardia Civil de Valencia. Está implicado en el tiroteo registrado la noche del lunes en Alfafar. Permanece detenido, acusado de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas y tiene antecedentes por robo con fuerza.

PUEDE INTERESARTE Un joven de 21 años se encuentra en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza en Madrid

Matías Vera, un testigo de los hechos, grabó un vídeo desde su ventana. “Tiene un machete en la mano y el otro tenía como un bloqueo de rueda de moto o algo así y le decía 'suelta eso, suelta eso' a lo que la otra persona le decía 'no, yo que voy a soltar'. La víctima le decía 'mira que yo he tumbado a locos más grande que tú'. Después llega el primo -creo que de la víctima- y digo, 'aquí se van a calmar porque llegan más personas'”,

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El autor español de 37 años continúa fugado. Los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana irrumpieron ayer en la vivienda en la que se había escondido, pensando que podría haberse atrincherado tras mantener acordonada la calle durante más de 15 horas. Aunque al final no le encontraron dentro. En el registro recuperaron la escopeta con la que disparó tres veces a la víctima y un machete con el que antes le habría amenazado.