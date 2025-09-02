Los disparos se escucharon pasadas las 23:00 horas de la noche

Buscan al hombre que disparó a un vecino en Alfafar: la Policía no le encuentra en la vivienda donde pensaban que se había atrincherado

Compartir







AlfafarEl presunto autor de los disparos que han herido a un hombre de gravedad en Alfafar sigue huido. La Guardia Civil ha entrado en su casa okupa pero ya no estaba dentro. El sospechoso habría huido de la zona junto a un joven. Mientras, la víctima -que recibió tres disparos- sigue ingresada en el Hospital la Fe tras haber sido intervenida de urgencia y su pronóstico es reservado , según informa Clara Marzá, Sergio García y Raquel Duva.

Con la escopeta todavía en la mano, el agresor golpeó a la víctima en el suelo tras recibir tres disparos. “Y ya me rodea y pega el primer disparo, me giro y veo a mi primo que le pegan en el brazo”, explica Luis, primo de la víctima. El joven, que estuvo presente durante el tiroteo, enseña el vídeo al equipo de Noticias Cuatro. Los hechos, aseguran los vecinos, ocurrieron después de una fuerte discusión por una plaza de garaje.

“Veo al herido tirado en la acera y un charco de sangre”, recuerda un vecino

Los disparos se escucharon pasadas las 23:00 horas de la noche. “Me asomé en la terraza y ya vi a todos los vecinos y al herido tirado en la acera con un charco de sangre”, recuerda un residente. “Tres disparos como si fueran tres petardos. Ya luego vimos que eran disparos”, afirma otro. Y tras el tiroteo, el agresor huyó y dejó a la víctima tirada en plena acera.

El hombre acabó herido el suelo y recibió una primera asistencia de agentes de la Policía Local. Poco después llegó la ambulancia y los sanitarios le trasladaron al Hospital de la Fe. Desde ayer por la noche, los agentes han custodiado la vivienda hasta que este mediodía, con la calle cortada y armados con fusiles, han entrado en la vivienda. De momento, ni rastro de ese vecino de Alfafar acusado de intento de homicidio.