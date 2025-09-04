Hablamos en primicia con un exvigilante del centro de acogida de Hortaleza: un menor que se fugó violó a una chica de 14 años

El demoledor testimonio de una joven que estuvo en el centro de acogida de Hortaleza: "Esnifan disolvente y hay tocamientos"

Compartir







Un centro de acogida de Hortaleza, Madrid, donde un menor se fugó y violó a una chica de 14 años, está en el punto de mira. 'En boca de todos' consiguió un testimonio revelador por parte de una exinterna de este centro, que denunció acoso y tocamientos por parte de los internos. Este jueves, el programa ha dado un paso más en esta investigación y ha conseguido, en exclusiva, entrevistar a un extrabajador de este centro.

Este exempleado de seguridad del centro de primera acogida de Hortaleza, empezaba hablando de las condiciones en las que trabajaban: "Nosotros llevamos una chapa, que es nuestro símbolo de identificación". Además, como medida disuasoria si hay algún problema, este hombre comenta que usan una defensa: "La podemos llevar, pero hay que tener en cuenta que si en un momento dado hay cualquier problema y te la quitan, van a utilizarla en tu contra", apuntaba.

El testimonio de este trabajador confirma el de María, exinterna del centro

Clara Murillo, reportera del programa que ha hablado durante varios días con este extrabajador, nos daba más datos sobre este hombre y su trabajo en el centro de acogida. "Trabajó allí como agente de seguridad y, lo que nos cuenta, completa el testimonio de María y las complicadas situaciones que se vivían dentro del centro", señalaba la reportera.

Así mismo, la periodista descubre algunos detalles que ha conocido gracias a este testimonio: "Me contó que los internos en el comedor no tienen acceso a cubiertos normales, sino que son de plástico y pone en tela de juicio el tema de la edad de los internos por la complexión física que tienen". El exvigilante de seguridad del centro de Hortaleza, también ha confirmado el consumo de sustancias dentro: "Hay chicos que vienen drogados hasta arriba de pegamento, son chicos que no saben ni lo que hacen".

Para finalizar, aunque los internos están separados entre hombres y mujeres por plantas, asegura que el contacto sexual entre ellos existe: "Se buscan las artimañas para tener relaciones".