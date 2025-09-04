El presentador de 'En boca de todos' comenzaba la sección política del programa protagonizando un cómico momento

La sorprendente confesión de Nacho Abad en directo: "Me puse un sujetador y unas flores en el pelo"

Nacho Abad, presentador de 'En boca de todos', ha convertido la sección política del programa en un momento muy divertido. El conductor del espacio de actualidad de Cuatro, sufría varias confusiones seguidas, que hacían que el propio Nacho y los colaboradores desataran las carcajadas en el plató del programa.

El divertido momento comenzaba cuando el presentador anunciaba a los colaboradores del programa, que se sentaban en la mesa tras cambiar de sección. El conductor les presentaba y se producía el primer lapsus. Nacho Abad llamaba Tamara a la periodista Teresa Gómez y el presentador afirmaba: "Madre mía, estaba yo pensando en Tamara Falcó, ya ves estoy yo con el Alzheimer".

Sin embargo, esto no se quedaba ahí, acto seguido presentaba a los colaboradores del otro lado de la mesa y al nombrar al diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, el conductor le cambiaba el apellido: "Emilio Cortes", decía Nacho Abad.

Entre las carcajadas del propio presentador y de los colaboradores, Nacho Abad reaccionaba e intentaba excusarse: "Lo he hecho aposta para equilibrar entre la derecha y la izquierda. El próximo día os digo sin apellido".

A continuación, el presentador daba paso a una noticia del juez Peinado y protagonizaba otra confusión que desataban de nuevo la risas de todos. Nacho Abad llamaba Pepe Peinado al juez y Teresa Gómez reaccionaba: "¿Es Juan Carlos Peinado, no?". El periodista, Antonio Naranjo, que tampoco podía evitar reírse, bromeaba con el presentador y decía: "¿Sabes que estás en Cuatro no?". Nacho Abad se reía y respondía: "Estamos haciendo un programa divertido hoy".