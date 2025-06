La sorprendente confesión de Nacho Abad en directo: "Me puse un sujetador y unas flores en el pelo"

Padres de familia se visten de mujer a escondidas porque les gusta: ¿son personas trans o es una cuestión de gustos?

Nacho Abad se pone serio y arremete contra Irene Montero y la ley trans: "Debería ser humilde y reconocer que es una chapuza"

Compartir







Unos padres de familia aseguran no ser transexuales, pero si les gusta en sus ratos libres vestirse de mujer, ¿esto es más normal de lo que creemos? 'En boca de todos' habla con José Mola, periodista y escritor, sobre esta manera de actuar de algunos hombres.

Si eres hombre y alguna vez has tenido el impulso de vestirse de mujer, saber qué se siente al pintarse los labios o llevar tacones, no es un problema y esto le ocurre a muchos. Se ha descubierto que hay hombres heterosexuales que desde jóvenes sienten que tienen una parte femenina, no se trata ni de un disfraz, ni ser transexual, sino de dar salida a esa parte femenina.

José Mola, periodista y escritor, conectaba con nuestro programa y aseguraba que esto es más antiguo que el Carnaval y no ha pasado nada. Además, señala, que las personas que lo hacen "no son menos hombres, ni les salen tetas de repente, ni se les cae el pene", apuntaba. Tanto es así, que el escritor indicaba que en el plató de 'En boca de todos' hay hombres que lo han hecho: "Pongo la mano en la mesa y no me quemo que alguno hay".

Nacho Abad admite haberse vestido de mujer

En ese momento, Nacho Abad tomaba la palabra y admitía que se ha vestido de mujer: "Siendo niño, yo me he vestido de mujer, me puse un sujetador y unas flores en el pelo, lo admito sin ningún problema", confesaba el presentador.

Además, el conductor de 'En boca de todos', demostraba que no tenía ningún problema con admitir esta experiencia que anunciaba: "Estoy dispuesto a traer la foto que tengo". Para finalizar, Nacho Abad también añadía que lo hizo de pequeño, pero que en las últimas décadas no ha tenido la necesidad de vestirse de mujer.