Podemos se borra de la ronda de contactos de Sánchez: dice "no" a la oferta del presidente y no acudirá a las reuniones con el Ejecutivo

Las razones de Emilio Delgado por las que merece la pena sostener el Gobierno de Pedro Sánchez: "La alternativa no es ninguna garantía"

El informe de la UCO que ha destapado las malas prácticas de Santos Cerdán y las conversaciones hablando de prostitutas entre Koldo García y José Luis Ábalos, entre otras cosas, han dinamitado al PSOE. El propio Pedro Sánchez se ha visto obligado a comparecer ante los medios para condenar los hechos y aprovechaba para anunciar un nuevo equipo que dirigirá al PSOE, además de advertir que no habrá elecciones anticipadas.

Esta semana, Pedro Sánchez también ha iniciado una ronda de contactos en la que ya se ha reunido con Yolanda Díaz, pero Podemos anuncia que no va a acudir y es el único que, por el momento, se desmarca del Gobierno. Para conocer los detalles de la postura del partido morado, 'En boca de todos' conectaba con Pablo Fernández, secretario y portavoz de Podemos.

Podemos se distancia del Gobierno: "El PSOE tiene quebrado su liderazgo"

En primer lugar, Nacho Abad hablaba al invitado sobre sus palabras indicando que "Pedro Sánchez no puede seguir en el Gobierno" y el portavoz de Podemos explicaba: "Es cierto, yo creo que un caso tan grave de corrupción hace que el PSOE tenga quebrado su liderazgo para llevar adelante un gobierno progresista y de izquierdas". Además, señalaba, que la corrupción es deplorable venga de donde venga.

En segundo lugar, respecto a las opciones, Pablo Fernández asegura que la opción de cuestión de confianza no soluciona nada: "No evita el problema de la corrupción, la confianza no se recobra con una votación, sino si el PSOE hubiera tomado medidas contundentes contra la corrupción. Podemos hace mucho tiempo que está muy alejado de este Gobierno y del PSOE por las decisiones políticas que han tomado", apuntaba.

En referencia a estas decisiones políticas que ha generado una separación entre el PSOE y Podemos, el portavoz las resume en dos cuestiones muy concretas: "La primera, metiéndonos en un régimen de guerra absolutamente inaceptable comprometiendo el mayor incremento de gasto militar en la historia de España, y la segunda, esta trama de corrupción que es la antítesis de cualquier principio de regeneración democrática".

El partido morado: ¿la única alternativa ante la corrupción?

Pablo Echenique intervino en 'Todo es mentira' señalando que veía muy injusto que a la ciudadanía se le imponga votar entre el PSOE y el PP: "Hay una alternativa política que no tiene después de 15 años ningún caso de corrupción y que da la opción a no elegir entre los corruptos del PP y los del PSOE", declaraba.

En referencia a por qué Podemos ha decidido no asistir a la ronda de contactos organizada por Pedro Sánchez, el exportavoz de Podemos asegura que es una operación de "lavado de cara": "Es un intento de trasladar la responsabilidad que obviamente es del PSOE a los demás grupos. Podemos no está para lavarle la cara al PSOE".

Entre las opciones políticas que se podrían seguir a partir de ahora, Pablo Echenique señala que hay tres: "La moción de censura, que lo puede accionar Feijóo y nadie más. La moción de confianza y la repetición electoral que solamente el presidente del Gobierno puede utilizar", explicaba el exportavoz de Podemos.