El programa accede en exclusiva a los audios antes del tiroteo en Elche: la amenaza de muerte es directa

Una testigo del tiroteo en Pozuelo de Alarcón en el que han matado a un hombre ucraniano: ''He contado unos seis o siete disparos''

Compartir







'En boca de todos' accede en primicia a unos audios llenos de amenazas entre dos clanes que nunca habían visto la luz y que acabaron en un tiroteo en Elche, Alicante. Además, hemos podido hablar con Rafaela, pareja de la víctima, que tiene miedo y pide justicia.

Pepe y su familia fueron recibidos con varios disparos cuando fueron a casa de Domingo a cobrar una deuda. La persona que presuntamente efectuó los disparos debería a Pepe y a su familia 275.000 euros. Fueron a cobrar 12.000 ya que Rafa, tío de Pepe y quien recibió uno de los disparos, los necesitaba para pagar la fianza de su hija, que estaba en prisión.

Pepe iba de copiloto en el coche y así nos contó lo ocurrido cuando fueron a cobrar el dinero: “Nos tiró con tanto miedo que el impacto dio en el coche, pero no a nosotros. Solo le dio a mi tío. Es lo peor que ha podido hacer esta persona, lo peor que ha podido hacer en toda su vida”.

Hablamos con Rafaela, pareja de la víctima

Sin mostrar el rostro, la mujer del hombre tiroteado, nos ofrecía una entrevista y señalaba que tiene mucho miedo porque a sus oídos ya llegado que quieren acabar con su marido: "Dicen que el trabajo que hicieron lo quieren terminar", apuntaba.

Por otro lado, Rafaela señala que Domingo, el presunto autor de los disparos, sigue en la calle y pide justicia: "No sé lo que está haciendo la jueza, hace ya 3 meses y todavía no ha movido los papeles, no se está ocupando de este caso".

Los audios antes del tiroteo

En esta grabación a la que ha tenido acceso el programa, se puede ver como Domingo advierte a Rafa que va a ir a su casa: "Voy a tu casa. Tranquilo que voy a por la pistola y voy en busca tuya, ¡Te mato!" y Rafa le contesta: "¡Guerra mundial, pedazo perro!".

Después de estos audios, Domingo llama a Rafa con un tono mucho más conciliador y es cuando conciertan una cita y se produce el brutal tiroteo en el que Rafa termina gravemente herido en un hospital.