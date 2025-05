El tiroteo se ha producido en plena vía pública y la víctima es un hombre de 52 años de origen ucraniano

El hermano del fallecido en Málaga por un tiroteo: “Esto se arregla en el juzgado, no quitándole la vida a alguien”

Compartir







En Pozuelo de Alarcón, Madrid, un hombre de 52 años de origen ucraniano ha muerto a manos de un sicario tras recibir siete disparos en plena vía pública. La víctima era abogado, político y asesor del exministro ucraniano. 'En boca de todos' se ha trasladado hasta el lugar de los hechos, y la reportera Tatiana Márquez explica que el tiroteo se ha producido justo después de que el hombre dejase a su hija en el colegio.

Aún no se ha producido el levantamiento del cadáver y la Policía Nacional se encuentra trabajando en el lugar. El asesinato ha ocurrido ante la atenta mirada de varios padres que estaban dejando a sus hijos en el colegio. Por el momento se conoce que el asesino se trata de un hombre alto que portaba un chándal azul y una riñonera que ha huido a pie hacia Casa de Campo.

Inés, testigo de lo ocurrido: ''Hemos visto el cuerpo del hombre en el suelo''

El programa ha hablado en directo con Inés, una joven que se encontraba en la residencia frente a la que ha ocurrido todo y que ha sido testigo del tiroteo. Inés explica detalladamente todo lo que ha podido ver y oír: ''Estaba durmiendo y he escuchado varios ruidos muy fuertes. Contaría unos seis o siete disparos cien por cien. Me he levantado corriendo, me he asomado y no he visto nada, me he alejado de la ventana y he escuchado un grito de una chica''.

''Me he vuelto a asomar, he visto a una chica corriendo de un lado a otro de la calle, muy asustada. He llamado al número de la residencia y la primera sirena de coche que hemos escuchado hemos bajado para ver lo que pasaba. Hemos visto el cuerpo del hombre en el suelo'', cuenta la testigo sobre lo que ha ocurrido en esos momentos de máxima tensión.

Explica que ha sido algo ''muy duro'' de vivir porque no se esperaban que en una zona tan segura ocurriera algo de estas dimensiones: ''Llevamos dos años viviendo aquí y nunca ha pasado nada, es una zona muy segura. Al final, no es lo mismo que te cuenten que se ha muerto alguien, que escuchar cómo matan a alguien delante de tu casa, es muy duro''.