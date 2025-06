Al escuchar la rueda de prensa de Pedro Sánchez, el portavoz de Más Madrid saca cuatro motivos por los que considera que debe continuar su Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado una rueda de prensa la tarde del 16 de junio para hablar de las medidas que va a tomar el PSOE contra la corrupción tras la salida a la luz del informe de la UCO contra Santos Cerdán, el cual involucra al exsecretario de Organización del partido en el caso Koldo. Algunas de las medidas anunciadas son la expulsión de Ábalos, la dimisión de Santos Cerdán, la realización de una auditoría externa de sus propias cuentas y el nombramiento de una ejecutiva federal.

En 'Todo es mentira', sus colaboradores reaccionan a esta comparecencia. Es el caso de Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid, quien se ha mostrado crítico con los casos de corrupción pero, a su vez, da las razones por las que considera que merece la pena sostener este Gobierno.

Cuatro motivos por los que se debe mantener el gobierno socialista, según Emilio Delgado

La gravedad de lo hechos ocurridos le deja dos opciones a Pedro Sánchez, según Emilio Delgado: "O convocas elecciones y te vas a tu casa, o proteges el Gobierno de progreso porque crees que está haciendo cosas que tienen sentido". El colaborador cree que sí que está haciendo cosas que tiene sentido "en lo económico, en lo laboral, en lo social" y que es "un Gobierno que merece la pena en muchos aspectos". Eso sí, siempre teniendo en cuenta que "esto que ha sucedido es de una gravedad inaudita".

Aún así, Emilio Delgado cree que se debería seguir apoyando al Gobierno de Pedro Sánchez por los siguientes motivos: "Primero porque no hay financiación del Partido Socialista demostrada. Segundo porque no hay enriquecimiento o participación del presidente del Gobierno como sí lo hubo en otros casos. Tercero porque se están dando explicaciones, que te pueden gustar más o menos, pero no se dan a través de un plasma como hemos vivido en este país. Cuarto porque tenemos un problema y es que la alternativa a esto es un bloque que primero, no ha asumido la derrota electoral porque desde el minuto uno llevan pidiendo elecciones por cualquier cosa y no supone ninguna garantía contra la corrupción".