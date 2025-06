Susana Díaz y Alfonso Serrano protagonizan un tenso enfrentamiento en 'Todo es mentira': "Cállate de una vez"

Alfonso Serrano ha conectado con 'TEM' tras salir a la luz el informe de la UCO que señala a Cerdán y ha protagonizado un duro desencuentro con la socialista Susana Díaz

Las claves de los audios que han hecho caer a Santos Cerdán por el caso Koldo: “Esto se escribe y luego se tira”

Compartir







Alfonso Serrano, secretario general del Partido Popular de Madrid, ha conectado en directo con 'Todo es mentira' tan solo unas horas después de la hecatombe socialista que durante la tarde del jueves acababa con la dimisión de Santos Cerdán y la comparecencia urgente del Presidente del Gobierno.

Un extenso informe de la UCO dejaba este jueves al descubierto la supuesta implicación del que fuera número dos de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, en una trama de mordidas de la que también formaban parte José Luis Ábalos y Koldo García. Pese a que el que fuera secretario de Organización del PSOE negaba ante los medios su implicación en la trama, las escuchas que maneja la UCO, y que 'En boca de todos' ha mostrado en primicia, no dejan lugar a dudas.

Alfonso Serrano señala a los "socios" del PSOE

Han sido muchas las reacciones al escándalo dentro de las filas socialistas y una de ellas es la de Alfonso Serrano. El secretario general del Partido Popular de Madrid ha asegurado en 'TEM' que el informe de la Guardia Civil "ha marcado un antes y un después":

"Esto es inaguantable y yo creo que esa sensación es compartida por la mayoría de los españoles. Opino que el foco hay que ponerlo en todas esas personas que durante estos años, pese a las investigaciones policiales, judiciales y periodísticas, han sostenido política y mediáticamente a Pedro Sánchez en el PSOE. Son ellos quiénes deben decir a los españoles qué es lo que van a hacer. Algunos de los socios del Gobierno le hicieron una moción de censura a Mariano Rajoy, ¿qué piensan hacer ahora después de salir a la luz estos audios?".

Susana Díaz responde airada a Serrano

Susana Díaz, que se encontraba presente en el plató de 'Todo es mentira', saltaba como un resorte de su asiento y pedía a Marta Flich que le diera paso para responder a las palabras de Serrano:

"A mí que Chicote me diga cosas siendo un gran periodista de información me quito el sombrero y hasta le pido disculpas por cómo me he enfrentado a él en alguna ocasión, pero lo que no voy a aguantar es que un dirigente de un partido que no se aplica en su casa lo que quiere aplicar en la mía se ponga a darme lecciones de nada, lo siento Alfonso. Que tú digas eso cuando no hacéis en tu partido ni la mitad de lo que debéis por solucionar los líos que tenéis es de tener mucha cara, ahora venís aquí a dar lecciones y no somos ni parecidos, ustedes justificáis la corrupción, nosotros lo que intentamos es perseguirla y denunciarla".

Alfonso Serrano, que ya ha protagonizado algún que otro desencuentro con Susana Díaz, respondía a la socialista pidiéndole que se relajase: "Solo quiero que te calles un poco como cuando yo me he callado mientras hablabas tú. Lo que estás haciendo es un papelón, que se calle ya esta señora que no deja hablar. Relájate un poquito que te estás marcando un speech. Es gracioso que tú hables del respeto a los periodistas cuando lleváis años hablando de 'pseudomedios' y de la 'fachosfera".