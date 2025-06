La senadora del PSOE tiene claro cuál es el camino que debería tomar el PSOE a raíz del escándalo de Santos Cerdán

Susana Díaz y Alfonso Serrano protagonizan un tenso enfrentamiento en 'Todo es mentira': "Cállate de una vez"

Tras la dimisión del secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en el día de ayer, 'Todo es mentira' recibe en plató a la colaboradora y senadora del partido Susana Díaz, quien ha dado su crítica opinión sobre las declaraciones de Pedro Sánchez y sobre qué haría ella para regenerar la confianza de los votantes en el PSOE.

La opinión de Susana Díaz sobre las declaraciones de Pedro Sánchez

Marta Flich le pregunta si cree de verdad que el presidente del Gobierno no supiera hasta el día de ayer en lo que estaba metido su segundo, Santos Cerdán. "Yo creo que le honra pedir perdón, pero es insuficiente. Entiendo que el presidente de un Gobierno tiene la información al nivel que la tenga que tener y no sé si fue un día antes, media hora antes... No me importa. Honra pedir perdón, pero no es suficiente".

Y es que ella piensa mucho "en el daño que le hemos hecho a la gente": "El PSOE no nos pertenece solo a los militantes. Siempre hemos entendido que es de todos los votantes. Por eso, la senadora del PSOE considera que "hay que ser más transparentes y contundentes, hay que abrir un debate en el conjunto del partido y ver cómo recomponemos esto. Hay que romper con Junts, esa alianza no es buena para el partido".

Así debería actuar el PSOE, según Susana Díaz

En definitiva, Susana Díaz cree que habría que hacer tres cosas clave en el partido para conseguir regenerar la confianza de los votantes: "Limpias tu organización y la era, caiga quien caiga, con transparencia absoluta. La compañía que tenemos ya no nos aporta nada cuando no vamos a sacar ni presupuestos y presentarte a unas elecciones cuanto antes y no aguantar en una agonía que nos va a llevar a una muerte a pellizcos hasta el 27".

Y es que la senadora asegura que no quiere un Gobierno formado por PP y Vox, pero es consciente de que "si seguimos arrastrándonos vamos a llegar al 2027 con una muerta a pellizcos y con unos resultados que no va a haber quienes lo levanten".

Lo sabe de primera mano porque su legislatura en Andalucía fue muy complicada después de darse "casos muy complicados": "Parecía que era imposible que la gente nos devolviese la confianza y nos la devolvió. Y Pedro lo tiene que hacer, después quitarse del camino los peajes que ya no podemos justificar y darle la voz a los ciudadanos si quieren izquierda o derecha".