Pedro Jiménez 12 JUN 2025 - 20:55h.

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo ha ofrecido al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, declarar voluntariamente: el sermón estaba servido. Un informe de la UCO salpicaba de pleno al PSOE y Pedro Sánchez pedía "perdón a la ciudadanía" en una rueda de prensa en Ferraz, después de que el propio Santos Cerdán anunciase su dimisión, provocando y generando todo tipo de reacciones. Reacciones que han llegado hasta el plató de 'Todo es mentira', traducidas en un tenso choque entre Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid y Ana Vázquez, diputada del PP.

En primer lugar, Emilio Delgado se mostraba crítico tras la rueda de prensa de Pedro Sánchez en Ferraz pidiendo "perdón": "La corrupción es algo que ha aparecido recurrentemente en nuestra sociedad en todos los ámbitos, en la corona de los sindicatos, en la policía del ejército, en la política, en la judicatura del periodismo... suceden casos que nos escandalizan a todos y luego no terminamos nunca de establecer mecanismos que permitan anticipar y prevenir la corrupción".

En cuanto a todo lo ocurrido con Santos Cerdán y su dimisión tras el informe de la UCO, Emilio Delgado calificaba a los políticos como "seres de luz": "Estamos todos hechos del mismo barro", aseguraba un Emilio Delgado que ponía el foco en que la diferencia está en cómo se comportan las distintas organizaciones cuando un hecho de corrupción salpica a un político. "Las reacciones han venido de forma fulminante. Nos habría gustado ver esto con el caso de Carlos Mazón", añadía el portavoz de Más Madrid. Además, también nombraba a la secretaria de organización de Isabel Díaz Ayuso, imputada por tres delitos: "En ningún caso se le han pedido explicaciones. Nos parece de una hipocresía monumental".

Aún así, Emilio Delgado se mostraba crítico: "La reacción es rápida, pero no es suficiente. Necesitamos explicaciones. El Gobierno está siendo sometido a un acoso que no han tenido otros gobiernos. Pero no se pueden tapar comportamientos que no se pueden tolerar. La dimisión de Cerdán cumple con las expectativas de lo que entiende uno que tiene que ser un Gobierno ejemplar".

Tenso choque entre Emilio Delgado y Ana Vázquez

Ana Vázquez, diputada del PP, se abría paso indignada tras las palabras que acababa de escuchar de Emilio Delgado: "Estamos hablando de una corrupción endémica que afecta al Gobierno. Que tonteéis a los españoles con esto... estáis apoyando esta corrupción. Estáis engañando, dejad de tomar el pelo a los españoles". El portavoz de Más Madrid respondía de forma contundente: "Es una vergüenza absoluta. Tenéis a un señor como Mazón con 300 víctimas a sus espaldas como para venir a los demás a pedirnos explicaciones".

"Habéis trincado a los españoles", indicaba Ana Vázquez. "Hemos dado una muestra de exigencia contra la corrupción que va 1.000 kilómetros más allá de lo que habéis dado vosotros en ningún caso", señalaba un Emilio Delgado que nombraba uno por uno algunos casos de corrupción en los que el PP se ha visto envuelto en los últimos años.