El periodista revela en 'Todo es mentira' cómo ha sido la reunión entre Pedro Sánchez y Santos Cerdán

Santos Cerdán dimite como secretario de Organización del PSOE y deja su acta de diputado tras publicarse el informe de la UCO

Tras la dimisión del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, después de salir a la luz el informe de la UCO sobre su presunta implicación en los cobros ilegales en el caso Koldo. El que era el número tres del PSOE ha anunciado que también dejará su acta de diputado.

Con la noticia de la dimisión, Pedro Sánchez ha anunciado una comparecencia en Ferraz después de mucho tiempo en silencio ¿Cuáles son las opciones que baraja el presidente del Gobierno en mitad de la gran polémica que ha surgido durante las últimas semanas?

Con todo eso, 'Todo es mentira' ha conectado en directo desde Ferraz y ha hablado con el periodista Joan Guirado, quien revela más datos sobre la dimisión de Santos Cerdán y explica qué cree que hará Pedro Sánchez durante su comparecencia.

''Una de las opciones que se baraja es que pueda presentar su dimisión como Secretario General del partido, eso tendría mucho que ver con las informaciones del amaño de las primarias y podría ir acompañado de una cuestión de confianza en el Congreso de los diputados'', explica el periodista.

Además, cuenta qué ha sucedido durante la reunión entre el presidente del Gobierno y Santos Cerdán: ''Le ha dicho literalmente, casi entre lloros, muy nervioso, entre lágrimas, lo hemos publicado en 'Voz Pópuli', 'no me reconozco en esas conversaciones, presidente, el de los audios de la UCO, no soy yo''.