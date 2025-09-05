Tras intentar robar a un hostelero, el ladrón nos cuenta desde el hospital su versión, en exclusiva, para 'En boca de todos'

Un pueblo entero pide la libertad para un vecino que apuñaló al ladrón que intentó robarle en su bar de Zamora: “Es lo que haríamos todos”

Compartir







Álvaro es un hostelero que ha ingresado en prisión tras apuñalar a un ladrón que intentó previamente atacarle y robarle. El pueblo entero de Olleros de Tera, en Zamora, se movilizó y salió a la calle para pedir la libertad de este vecino que, según ellos, fue en defensa propia.

Sin embargo, el supuesto ladrón, que se encuentra ingresado en el hospital tras recibir seis puñaladas, tiene una versión de los hechos completamente distinta y, en exclusiva, ha roto su silencio en 'En boca de todos'.

"Tengo una puñalada en el pulmón, una puñalada en el hígado y 36 puntos. La primera puñalada ha sido cuando yo me iba sin saber que había nadie detrás", comenzaba señalando Ismael, el presunto ladrón.

Tras empezar indicando esto, el ladrón apuñalado detallaba cómo ocurrió todo: "Yo estaba en el bar, sentado en la terraza, él sale sin camiseta. Yo no lo veo. Yo me levanto y cuando me voy a ir, me da la primera puñalada que han sido 36 grapas", afirmaba.

El presunto ladrón declara que el hostelero iba a por todas

Ismael asegura que el hostelero iba a por todas y que no atendía a razones: "Le cojo el cuchillo y le digo: Álvaro me vas a asesinar, me vas a matar, ¿qué estás haciendo? y el aparta el cuchillo con fuerza y me apuñala. Esa no iba a la cara, iba a la carótida", explicaba el ladrón apuñalado.

Después de escuchar las declaraciones de Ismael conseguidas por el programa, Nacho Abad tomaba la palabra para aportar un dato para él importante: "Por ser objetivos y tener todos los datos, Ismael tiene antecedentes. Al menos 8 robos con fuerza y algún tema de violencia de género".

La versión de Álvaro, el hostelero en prisión provisional

El programa también ha podido acceder a la versión del hostelero, que asegura que fue una agresión en defensa propia porque le habían intentado robar hasta en tres ocasiones: "Le apuñalé en defensa propia. Me encontraba en la cama y escuché ruidos fuera. Me encontré a Ismael fuera con un bastón y un cuchillo de cocina y entonces cogí un cuchillo porque él intentó darme varias puñaladas antes".

Además, confiesa que Ismael le había intentado robar bebidas alcohólicas en días anteriores y que no le denunció porque pensó que se iba del pueblo.