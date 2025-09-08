Miguel Barroso 08 SEP 2025 - 14:39h.

La lucha de los vecinos de Montjuic contra la delincuencia sigue imparable: cientos de vecinos cortan el tráfico y se manifiestan

Los vecinos de Montjuic, hartos de los robos y las agresiones por parte de los "marroquís" del barrio: "Dejaron a mi hijo convulsionando en el suelo"

Cientos de vecinos de Montjuic, Barcelona, llevan semanas manifestándose y cortando el tráfico como protesta contra los inmigrantes violentos que están llenando sus calles de robos y violencia. Sin embargo, la tensión se instauraba en el plató de 'En boca de todos' a la hora de hablar de los datos entre Patricia Cerezo y Carlos Segarra.

Las peleas se suceden sobre todo a altas horas de la madrugada cuando se realizan quedadas para hacer botellón sin respetar las horas de descanso de los habitantes de Montjuic. Las personas bajo los efectos del alcohol se pasen a sus anchas por las calles tanto de noche como de día. La violencia extrema también termina en los establecimientos, los cuales acaban destrozados tras los altercados.

Lina, una de las vecinas hablaba muy claro en el programa de lo que ocurre y también intervenía una chica joven que también ha sufrido el acoso de estos inmigrantes, que explicaba: "Yo no he denunciado porque me dicen que no pueden localizar a esa persona y que no es válida".

El momento en el que Carlos Segarra se molesta con Patricia Cerezo

Después de estas declaraciones, Patricia Cerezo recordaba las estadísticas de delincuencia de las que había hablado Carlos Segarra y aseguraba: "No se ciñen a la realidad y me fio más de lo que dicen estas personas de lo que sufren en su día a día que de las cifras".

En ese momento, el expolicía intentaba hablar y Patricia le decía: "¡Carlos, no me interrumpas!". Esta manera brusca de pedírselo, no le gustaba nada al colaborador, que explotaba contra ella: "A mí no me hables así, ya está bien hombre".

Sobre las palabras de Patricia Cerezo señalando que las cifras no son reales, Carlos Segarra se pronunciaba, muy molesto con las afirmaciones de la colaboradora: "Vaya demagogia y vaya falta de preparación en un debate, Patricia", apuntaba.