08 SEP 2025 - 12:46h.

El presunto criminal sería de nacionalidad paquistaní y ya se encontraría en libertad tras intentar agredir supuestamente a una joven menor de edad

Los Mossos detienen al "violador del disfraz" en Castelldefels, Barcelona: "Se le viene persiguiendo desde hace un año"

Un hombre ha recibido una brutal paliza por una familia tras intentar agredir sexualmente a una joven menor de edad. Los hechos han ocurrido en el distrito de Nou Barris (Barcelona) después de que el supuesto agresor sexual se refugió en una tienda de la zona. La chica habría ido pidiendo ayuda por la calle y los familiares y otros vecinos del barrio entraron al establecimiento para propinarle puñetazos y patadas tomándose la justicia por su mano.

Gracias a que el hombre le robó el móvil a la joven, la familia pudo geolocalizarle para encontrarle y vengarse. Según la reportera de 'En boca de todos', el hombre sería de nacionalidad paquistaní. Los Mossos d´Esquadra le habrían detenido tras la pelea, pero la periodista del programa ha señalado que ya se encontraría en libertad.

Las brutales imágenes de la pelea

"¡Ponte de rodillas ahí! ¡Me c*** en tu vida. Te meto", le decía uno de los familiares al posible agresor de la menor. Mientras le insultaban, el paquistaní recibía múltiples golpes en la cabeza mientras se arrastraba por el suelo para huir. Una de las mujeres de la familia de la víctima también le increpaba: "¡Aquí no vengas más que hay gitanos! ¡Aquí no vengas, hijo de p***!"

La pelea no quedaba ahí, ya que el al verse acorralado intentaba pedir perdón sin éxito. Los familiares le amenazaban de muerte: "¿Te corto el cuello, m******?" Finalmente, el joven paquistaní conseguía salir del bazar, pero fuera del comercio había entre 10 y 15 personas para tomarse la justicia por su mano.