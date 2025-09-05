Alberto Samperio 05 SEP 2025 - 14:02h.

El presunto agresor ha sido apresado gracias a la colaboración ciudadana que organizaba patrullas vecinales para buscarlo

'En boca de todos' acompaña a los vecinos de Gavá en busca del violador del disfraz: "No queremos que esté aquí"

Los Mossos de d´Esquadra han detenido este pasado 2 de septiembre a un violador en el municipio de Castelldefels (Barcelona). Detrás de la apariencia de un padre de familia y de un buen vecino ejemplar se escondía el "violador del disfraz". El presunto delincuente actuaba armado, camuflado y disfrazado para cometer sus agresiones.

El violador acaba de caer y ha sido gracias a la insistencia y a la valentía de los vecinos de Gavá (Barcelona), el lugar donde se produjeron dos agresiones sexuales a dos mujeres presuntamente por este hombre en octubre del año pasado.

El programa ha acudido a este municipio catalán para ver las patrullas que organizaban los vecinos para cazar al violador. Muchos de ellos comentaban que no estaban tranquilos dejando a sus hijos en la calle: "Nos da miedo. Tengo dos nietas y no les dejamos que pisen la calle solas".

Uno de los vecinos de Gavá, en contra de la alcaldesa

'En boca de todos' se ha puesto en contacto con Román, uno de los vecinos de Gavá que participaba en estas patrullas. "Ha sido una colaboración conjunta de presión constante. Se le viene persiguiendo desde hace meses, hace un año. Hemos visto la reincidencia durante este año y hemos continuado haciendo presión", ha detallado el vecino.

Román ha comentado que gracias a la presión de los medios de comunicación se ha podido dar la relevancia que merece el caso. Sin embargo, ha tenido una actitud confrontativa con la alcaldesa de Gavá tras emitir un comunicado informado de que las patrullas podrían entorpecer el trabajo de los Mossos: "Nos acusa de que una información, emitida en un 'reportaje', haya podido generar alarma entre los vecinos del barrio y entorpecer la labor realizada hasta la fecha".