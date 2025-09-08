Miguel Barroso 08 SEP 2025 - 11:43h.

'En boca de todos' consigue el testimonio de la familia de la víctima que está muy grave después de que su expareja haya prendido fuego su coche con ella dentro

Nacho Abad, al inmigrante que rescató a la mujer de morir quemada dentro de su coche por culpa de su expareja: "Le salvaste la vida"

Una mujer sale de trabajar en un polígono de Cuéllar, Cuenca y al llegar a su coche, su expareja le prende fuego con ella dentro. La víctima es trasladada entre vida y la muerte al hospital. 'En boca de todos', que entrevistó al compañero de trabajo que la socorrió y le salvó la vida también ha conseguido, en exclusiva, hablar con los padres y la hermana de la víctima.

El presunto agresor, es un viejo conocido de la policía que había salido de prisión hace tan solo dos meses después de cumplir una condena de cinco años. Tras el brutal ataque, la mujer, de 50 años, debido a su gravedad, tuvo que ser trasladada en helicóptero hasta el hospital de La Paz y el atacante se encuentra en busca y captura.

La tristeza de los padres de la víctima: "Mi hija está muy grave"

El programa localizaba a Julio y Rosa, los padres de la víctima, que aseguran que están destrozados: "Mi hija está muy grave, tenemos el corazón roto. Tiene una gran quemadura en el pecho, en el brazo y van a tener que ponerla injertos. Además, tiene quemada una parte del pelo".

Así mismo, los padres de la víctima confiesan, que la expareja de su hija ya había advertido que le pertenecía la vida de su hija: "Nos dijo que su vida era un hilo y que él lo tenía en la mano, que cuando quisiera lo rompía y lo ha cumplido. La tenía que matar, no quería que viviese", apuntaba Rosa, madre de la víctima.

La hermana de la víctima conecta en directo: "Hay audios de él asegurando que la iba a matar"

En directo, la reportera del programa, Clara Murillo, conseguía hablar en primicia también con Lorena, hermana de la víctima. Visiblemente afectada y con lágrimas en los ojos, nos relataba el complicado estado de su hermana: "No nos ha podido contar nada, está intubada y no hemos podido hablar con ella".

Sobre la vida de la víctima con este hombre, señala que era un auténtico infierno y confirmaba como también habían señalado sus padres, que este hombre la tenía amenazada de muerte: "Hay audios de él asegurando que la iba a matar".