Miguel Barroso 05 SEP 2025 - 14:27h.

Las protestas propalestina bloquean la Vuelta y dejan la etapa con final en Bilbao sin ningún ganador

Los grupos propalestina se han convertido en los protagonistas de cada una de las etapas de La Vuelta ciclista a España. La participación del equipo equipo Israel-Premier Tech generaba el boicot por parte de estos gruposya que exigen su salida de la carrera y el fin del genocidio en Gaza y Cisjordania.

Uno de los momentos más tensos, se producía en una de las etapas en Bizkaia, cuando un grupo de manifestantes superó las vallas de seguridad para alcanzar la pista de los ciclistas, cinco personas han sido identificadas, tres detenidas y cuatro agentes de la Ertzaintza han resultado heridos. Esto provocaba que la organización tuviera que adelantar el final de la etapa sin que los corredores llegaran al punto final previsto en la Gran Vía de Bilbao.

Un exciclista profesional explota contra los radicales

Tras lo ocurrido, el exciclista profesional, Óscar Freire, declaraba en un medio de comunicación: "Siempre son los mismos, son los que se suelen apuntar a todas las manifestaciones y que muchas veces no saben ni los motivos. Son personajes agresivos, perroflautas que van a todas y que lo único que buscan es pelea".

Después de estas impactantes palabras, el programa ha querido ponerse en contacto con el exciclista profesional y conectaba con él en directo. Lejos de retractarse, Óscar Freire repetía sus declaraciones, pero explicaba: "La gente se piensa que lo dices a nivel general y no, pero yo pienso que eran radicales y que también eran perroflautas. Buscan pelea y problemas, siempre empleando la violencia".

Manu Carreño pide no generalizar: "El foco no puede ser ese cuando han muerto 70.000 personas"

A continuación, el periodista deportivo Manu Carreño señalaba, que no se puede generalizar y que la mayoría de las personas que estaban manifestándose no eran violentos, aunque en el punto de la carrera donde saltan a la pista esos si que lo eran y condenaba esta actitud.

"Los violentos hay que denunciarlos en esta manifestación y en la que sea, pero es una pena en que ese sea el foco por encima de 70.000 muertos, creo que no hay debate", afirmaba Manu Carreño.