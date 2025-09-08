Miguel Barroso 08 SEP 2025 - 13:25h.

El exministro de Transportes pide al juez que impida la emisión de la entrevista a Carolina Perles, su exmujer, en Telecinco

Los impactantes titulares de Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, en 'El Precio de...': "Presencié una llamada en la que el presidente le dijo si iba por libre"

Compartir







El nuevo formato de Telecinco, 'El Precio de...' se estrena este lunes 8 de septiembre a las 23:00 horas en Telecinco con una entrevista exclusiva a Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, rompe su silencio por primera vez en televisión. Sin embargo, parece ser que la emisión de este programa tiene muy nervioso al exministro, que está intentando parar el programa a toda costa.

Santi Acosta, presentador del nuevo formato, acude al plató de 'En boca de todos' para explicar lo que está sucediendo: "El pasado viernes Ábalos presionaba a Carolina con cuestiones personales y diciéndola que la va a llevar hasta el Supremo. De hecho intenta cumplirlo pidiendo en el Supremo su testimonio y al cabo de dos horas decide pedir lo contrario".

Santi Acosta: "José Luis Ábalos ha solicitado medidas cautelares"

Durante este fin de semana, parece ser que el exministro ha realizado varios movimientos para intentar frenar la entrevista de su exmujer: "Ha pedido medidas cautelares, la jueza había aceptado esas medidas, pero finalmente después de la intervención del equipo jurídico de la cadena, ha rechazado esas medidas".

Finalmente, Santi Acosta aclaraba, que por el momento la emisión esta noche de 'El Precio de...' sigue adelante. Así mismo, el presentador explica que entre los motivos por los que está intentando parar esta emisión: "Pide las medidas porque como dice Carolina Perles en la entrevista, es el testimonio al que más puede temer".

La reacción del exministro: "Se están diciendo barbaridades"

Después de una pausa publicitaria, Nacho Abad, presentador del programa, afirmaba que la redacción de 'En boca de todos' ha podido hablar con José Luis Ábalos y repetía en directo lo que le había comentado el exministro: "Nos ha dicho que solo se están diciendo barbaridades y que todo esto tiene muy poco rigor". Además, también nos ha comentado que el juez aún no se ha pronunciado definitivamente.