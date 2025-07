Miss Asturias respondió a Ábalos en nuestro programa tras las palabras del exministro asegurando que no la conocía y él ha reaccionado

Claudia Montes, Miss Asturias 2017, se derrumba tras unas palabras de apoyo de Sonia Ferrer: "Son muchos meses viendo sufrir a mi familia"

Compartir







Claudia Montes, quien fue Miss Asturias 2017, se sentó el pasado jueves en nuestro programa bastante molesta por la entrevista del exministro publicada en 'OKdiario' donde negaba conocerla y se refería a ella como "la de Gijón". La asturiana se abrió en canal en nuestro programa y la reacción del exministro no se ha hecho esperar.

Durante la entrevista de Claudia Montes en nuestro programa, Miss Asturias 2017, cambiaba el semblante y decía: "Se retracta él mismo, me da pena y hablaré con él si quiere cogerme el teléfono. Yo espero que sí porque después de mi entrevista en 'Código 10' no se enfadó, aunque admite que le pareció mal la palabra putera".

Además, señalaba, que aunque el exministro le ha negado estas palabras y ha dicho que va a demandar al medio de comunicación, indica que si cree que las hayan realizado y esto le ha hecho sentir una tremenda decepción con el exministro que le ayudó a conseguir un trabajo: "Hay más declaraciones que van a salir", apuntaba.

La conversación entre Ábalos y Claudia Montes

Al final de la entrevista de Miss Asturias, el programa habló con el abogado de Ábalos y anunció que "la iba a demandar" por las palabras que había emitido de su cliente durante la entrevista en nuestro programa. "Interpondremos una demanda por el honor contra esta señora", afirmaba Ricardo Corzo, abogado del exministro.

Tras escuchar estas declaraciones, Claudia Montes decide escribir al exministro, pero sin embargo, la reacción de José Luis Ábalos era muy diferente a la de su abogado: "Con el abogado yo aún no me he sentado. Estoy harto de este circo. Yo solo voy a presentar una demanda a Valeri", era la respuesta del exministro a Miss Asturias por mensaje.