Iker Jiménez investiga sobre su bajada de seguidores en X y descubre algo sorprendente
Iker Jiménez reflexiona sobre su pérdida de seguidores en la red social X
Iker Jiménez reflexiona en el ‘Cierre’ de esta semana sobre la red social X (denominado anteriormente Twitter) y se pregunta por toda esa peregrinación que hubo de personas hacia otra red social Bluesky “porque X era muy malo”: ¿Qué pasó con todos aquellos dijeron ‘abandonamos Twitter’? ¿Lo han abandonado realmente?, se pregunta el conductor de ‘La nave del misterio’.
Iker Jiménez revela a qué se debe su bajada de seguidores en X: “Me parecieron muchos”
“Yo andaba por los 930.000 seguidores y, en las últimas semanas, me han quitado como 20.000 o 12.000 y yo le decía a Guillermo ‘oye qué pasa, qué cosa más curiosa’. Y entonces nos enteramos que es una limpieza de bots. ¿Me quieres decir que había, prácticamente, 14.000-13.000 personas que X detecta que no son personas y encima son seguidores?”.
Iker revela que recibía mensajes de estos seguidores, en los cuales le atacaban: “No están para animar. Los bots, por lo que se comprueba por los informáticos. Pero claro, a mí me han quitado 12.000. Qué ganas. Me ha impactado porque nunca me había pasado. Ha pasado la máquina quitanieves. ¿Y por qué se suscriben a ti y te dicen a todo que muy mal?”, reflexiona Iker.
Iker se puso a investigar al respecto y ahondó en estos perfiles: “Me interesa como investigador y me da pena que me los hayan quitado, porque a ver si ahora voy a estar muy tranquilo (y es que Iker cree que, aunque sean molestos, ayudan a hacer campaña). Ninguno era humano, pero provocaba que los humanos reaccionaran a hacer algo malo”, sigue comentando Iker.
Quiere que X le devuelva todos esos bots “no por los números, sino porque me interesa cómo actúan”. “Están ahí para generar en uno que no están haciendo bien las cosas”, añade. La interesante reflexión de Iker Jiménez completa, en el vídeo.