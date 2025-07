El juez decretó el ingreso en prisión de Santos Cerdán tras su declaración en el Tribunal Supremo y ya se encuentra recluido en la prisión de Soto del Real, en Madrid

La reacción de la familia de Santos Cerdán a pocos minutos de que el juez le mandara a prisión: “No tenéis corazón”

El que fuera el número tres del PSOE, Santos Cerdán, lleva ya varios días recluido en la cárcel de Soto del Real, en Madrid, después de que el juez del Tribunal Supremo decretase prisión provisional tras acudir a declarar por el 'caso Koldo'.

El magistrado Leopoldo Puente tomó esta decisión de mandarlo a prisión por tres delitos: pertenencia a organización criminal, por presunto cohecho y por presunto tráfico de influencias. Además, decretó prisión incomunicada y sin fianza para que no pudiera destruir pruebas ni fugarse.

El siguiente movimiento ha sido de la UCO, que se encuentra rastreando todos las cuentas bancarias de Cerdán en busca de pruebas y también han procedido al registro exhaustivo de su vivienda particular.

El momento desagradable del equipo de 'En boca de todos' con la mujer de Santos Cerdán

Esta misma mañana, un equipo de 'En boca de todos', que realiza un seguimiento de este caso, intentaba conocer cómo se encuentran los familiares directos de Cerdán tras el ingreso en prisión de Santos Cerdán y se vivía un momento muy desagradable.

El tenso desencuentro se producía cuando Alba Sánchez, reportera del programa, preguntaba si creían que le iban a admitir el recurso presentado Santos Cerdán. En ese momento, la mujer del que fuera el número 3 del PSOE, daba un manotazo al micrófono de nuestra compañera. Alba Sánchez, de manera muy educada, respondía: "No golpee el micrófono, por favor, estamos trabajando. Si no quieren contestar no tienen por qué hacerlo".

Después de ver las imágenes, Nacho Abad se refería a ella como "pobre mujer" comprendiendo el duro momento que está viviendo, pero recalcaba que en ningún caso tiene que golpear el micrófono del programa.

Para finalizar, Alba Sánchez comentaba, que es cierto que llevan varios días un grupo de medios de comunicación apostados a las puertas de la vivienda familiar de Santos Cerdán: "El primer día la vimos muy afectada, pero en los días posteriores han guardado absoluto silencio. Hoy es la primera vez que me golpea el micrófono y nada justifica la violencia".