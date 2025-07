Supuestamente, Saúl 'El viejo' disparó a la víctima con una escopeta porque tenía la música muy alta

Un testigo de la pedida de mano en Ribeira que acabó con un muerto: ''Fue impresionante. Había mujeres pidiendo auxilio''

Saúl 'El viejo' es el patriarca del clan de 'Los Saúles' y principal sospechoso del crimen de un joven por un disparo de escopeta, al parecer, la música alta fue el detonante del homicidio, y desde entonces la familia de la victima, del clan de 'Los lateros', pide justicia.

Tras lo ocurrido, el presunto asesino ha publicado un vídeo encapuchado amenazando al clan de 'Los lateros', y desde entonces, la familia del joven asesinado no pega ojo. Para conocer más sobre todo lo que está ocurriendo entre estas dos familias, 'En boca de todos' se ha trasladado hasta Adra, Almería, donde hablamos en directo con la hermana de la víctima.

''Un accidente no es, tú no vas a la casa del vecino con la pistola a hablar con él'', comienza diciendo Játiva al programa, y se muestra contundente: ''Ese fue el que mató a mi hermano, Saúl 'El viejo'.

Y continúa: ''Tú te crees que nosotros con el miedo que tenemos y con el dolor que tenemos merece la pena entrar en esto. Lo único que queremos es que la policía, que está trabajando muy bien, pero les pido que hagan el favor de cogerlos ya''.

Játiva se rompe al recordar a su hermano: ''Demasiado dolor tenemos, es para toda la vida. Tenemos mucho miedo, no vamos a trabajar ni a las tiendas por el miedo que les tenemos. Sin amenazas ha quitado a mi hermano de en medio, con amenazas no vamos a salir a la calle''.

''Pedimos justicia, que pague lo que ha hecho. Lo único que le pido a la policía, que les coja. Él dice dónde está, por favor, a toda la policía de España que los coja y que nos dejen tranquilos ya. Estando en prisión por lo menos respiramos un poquito'', pide, desesperada.

''No hay derecho a lo que han hecho con mi hermano, estamos vacíos por dentro, que nos dejen ya vivir tranquilos con este dolor. Esto es muy duro y llevamos un mes que es como si fuera un calvario. No podemos salir a la calle porque tenemos miedo'', asegura.

Játiva explica con dolor que estaba muy unida a su hermano: ''Le he criado yo, le cogí con un mes, le he cambiado los pañales. Le he enseñado a andar, a hablar, era una madre más. Yo sé el dolor que tiene mi madre'', y explica cómo se encontró a su hermano: ''Fueron a matarlo directamente, cuando me levanté de la cama ya estaba muerto, escuché el tiro y salí, ya estaba muerto''.