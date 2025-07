Pelea multitudinaria durante una pedida de mano en Ribeira, A Coruña: deja un muerto y varios heridos

Un testigo de la pedida de mano en Ribeira que acabó con un muerto: ''Fue impresionante. Había mujeres pidiendo auxilio''

La gran fiesta que celebraba una pedida de mano en Ribeira, A Coruña, acabó en una pelea multitudinaria entre clanes que se saldó con un fallecido y varios heridos. Ahora, los familiares heridos anuncian venganza desde la cama del hospital.

En las impresionantes imágenes, se puede ver cómo la dos familias rivales se enfrentan con dureza en una batalla campal con 60 implicados, en la que además de agresiones hubo atropellos y disparos. Ni siquiera la presencia de la Policía Nacional consiguió rebajar la situación e incluso acabó con una persecución por la carretera.

La batalla campal entre estas dos familias acabó con un muerto y seis detenidos, que ya han pasado a disposición judicial. Sin embargo, ahora los familiares que resultaron heridos, tienen sed de venganza y se han grabado vídeos emitiendo amenazas de muerte.

El vídeo con las amenazas: "Ha sido peor para ti porque me has dejado vivo"

Nacho Abad ha querido mostrar a los telespectadores de 'En boca de todos', el vídeo de un familiar que con el brazo roto y convaleciente desde la cama del hospital, señalaba que estaba vivo: "No me has hecho nada, ha sido peor para ti porque me has dejado vivo".

Acto seguido, este hombre herido amenazaba de muerte a los que le atacaron: "Por mis muertos cuando salga de aquí voy para allá. Mira, me has roto el brazo, no pasa nada, me has roto la cabeza, no pasa nada. Yo lo puedo contar, pero tú no lo vas a contar. En cuanto salga, te voy a vaciar el cargador entero", eran las palabras de uno de los miembros del clan herido.