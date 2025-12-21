Cuarto Milenio 21 DIC 2025 - 23:59h.

David Felipe Arranz desgrana las luces y sombras de la vida de Clive Arrindell

El personaje de 'El calvo de la Navidad' marcó la publicidad española durante años

Compartir







Durante años, Clive Arrindell dio vida a ‘El calvo de la Navidad’, un nombre cariñosamente apodado para el personaje que interpretaba en los míticos anuncios del Sorteo de Navidad en España. El pasado mes de noviembre, se anunció la muerte de Clive Arrindell, aunque el actor habría fallecido durante el verano de 2024.

Con la ayuda y sabiduría de David Felipe Arranz, ‘Cuarto Milenio’ desgrana cómo fue la vida de luces y sombras de Clive Arrindell. “Era un hombre que fue sinónimo de la Navidad desde 1998 hasta el año 2006 y eso que su contrato era para una década”, comenta el experto.

Clive se formó en la academia de teatro inglesa y se presentó a un casting completamente rapado debido a su papel de Eunuco de Cleopatra que estaba interpretando en ese momento (no era calvo). Hizo una prueba y gustó mucho. Forjan un personaje que automáticamente impacta en el colectivo español.

En el 98, el ambiente de España era de prosperidad económica, de ilusión, de abundancia… y todos los anuncios estaban orientados en ese sentido. “Este impacto consistió en las cifras. Gracias a este anuncio, de pronto, durante los años de Clive Arrindell las ventas llegan a picos de más del 11% respecto a años anteriores”.

El inesperado despido de Clive Arrindell

Aquí sucede algo: “Alguien en la administración o subdirección del Ministerio de Economía y Hacienda dice en una reunión, y lo contó el propio Clive Arrindell, que el personaje del calvo de la Navidad se va a fagocitar y que antes de que finalice su contrato por diez años se va a liquidar el personaje, despedir a Clive Arrindell”.

Hay alguien que dice “se acabó” y que “se equivoca porque Loterías y Apuestas del Estado ya no vuelve a recuperar la fama que había conseguido en el imaginario colectivo gracias a este maravilloso personaje”, añade Arranz. Su contrato con respecto a la publicidad era de exclusividad. Al ser liberado este personaje, muchas marcas querían contar con él.

La bajada a los infiernos de Clive Arrindell

Clive concatenó varias depresiones: pierde a sus padres, no tiene hijos, solo tiene una hermana, se encierra en sí mismo… Dicen que era taciturno y tenía altibajos emocionales. Consiguió un pequeño papel en la serie ‘The Crown’ y deja de trabajar, lo que le provoca una falta de ingresos. Eso le lleva a una nueva depresión, a encerrarse en casa y a morir solo a los 75 años de edad el 25 de julio de 2024. Poca gente se enteró y por eso no trascendió hasta año y medio después. Más detalles de este análisis, en el vídeo.