Muere Clive Arrindell, el calvo de la Lotería de Navidad

El actor británico Clive Arrindell, que encarnó al calvo de la Lotería de Navidad durante siete años, entre 1998 y 2005, falleció el año pasado

La muerte de Arridell ha trascendido gracias a Miguel Ángel Zapata, administrador de Loterías el Perolo de San Pedro del Pinatar en Murcia.

Compartir







El actor británico Clive Arrindell, que encarnó al calvo de la Lotería de Navidad durante siete años, entre 1998 y 2005,se convirtió en un icono del sorteo extraordinario, pero su fallecimiento se produjo en el verano de 2024, sin apenas eco mediático.

Arrindell era un actor consagrado de teatro y solía encarnar papeles de las obras de William Shakespeare. De hecho, la� UK Theatre le rindió un homenaje en sus premios de 2024, en los que su nombre aparecía en la lista de personas fallecidas a las que se recordaba in memoriam

PUEDE INTERESARTE Los loteros quieren subir el precio del décimo de Navidad cinco euros y subir el premio a 500.000 euros en 2026

Nacido en Londres en 1950, su último papel fue una aparición en un episodio de la serie de televisión The Crown en 2016. Un año antes había encarnado a un doctor en el mediometraje Camberwell Beauty.

A lo largo de su carrera, participó también en grandes producciones del cine de Hollywood como Cristóbal Colón: el descubrimiento, de 1992, en la que dio vida a Lord Guarco.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Arridell se coló en los televisores desde 1998. Su abrigo negro, su soplo mágico envuelto en imágenes en blanco y negro y la música que acompañaba su imponente presencia todavía permanecen en el recuerdo de muchos espectadores. Durante los años 2000 y 2005, en los anuncios del sorteo extraordinario se repitió el mismo lema: "Cada Navidad, tus sueños juegan a la Lotería. ¡Que la suerte te acompañe!". Frase que acompañaba a un personaje que no pronunciaba ni una sola palabra. Puede ser que de ahí surgiera el mito.

La muerte se conoce gracias a un lotero murciano

La muerte de Arridell ha trascendido gracias a Miguel Ángel Zapata, administrador de Loterías el Perolo de San Pedro del Pinatar en Murcia. Zapata intentó contactar con el actor para incluirlo en una ruta de la suerte que estaba elaborando y ahí conoció que había fallecido.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Si hay un lugar icónico ligado a la suerte ese es el Teatro Real de Madrid, donde cada 22 de diciembre se celebra el Sorteo Extraordinario de Navidad, y hasta allí ha llegado a pie un lotero de San Pedro del Pinatar que, en una particular “Ruta de la Suerte”, ha reflexionado junto a filósofos, actores, deportistas y comunicadores sobre el azar, sus causas y su significado.

“La idea era dar visibilidad a la suerte, a la idea de que todos estamos aquí un poco por azar. Quería que me acompañaran diferentes profesionales para analizar la suerte desde el punto de vista científico, cultural, filosófico…”, señala.

Para ello, se acompañó en las siete etapas de este viaje de una persona diferente: la actriz Pepa Aniorte en las salinas de San Pedro del Pinatar (Murcia); el filósofo y escritor Rafael Narbona en el Santuario de la Esperanza de Calasparra (Murcia); el actor Nacho Guerreros en Los Chorros del Río Mundo (Albacete); el comunicador Kike Quintana en la Ciudad Encantada (Cuenca); el ex jugador de baloncesto Fernando Romay en los molinos de Consuegra (Toledo); el actor Jordi Sánchez en el Museo de la España Mágica de Toledo, y el actor Alfonso Delgado en el Teatro Real de Madrid.

Este último, reconoce Zapata, fue el momento más especial de la ruta ya que Delgado es el protagonista del emotivo anuncio de la Lotería de Navidad del año 2014, en el que interpretaba a un hombre en paro que no había comprado el décimo agraciado con el Gordo en su bar de siempre, y que, sin embargo, recibía el premio al habérselo guardado la propietaria.

En cada una de las etapas, Zapata tuvo la oportunidad de conversar y reflexionar con sus acompañantes, diálogos que ha grabado en pequeños vídeo-podcast, de unos 20 minutos de duración, que se publican semanalmente, cada miércoles, en sus redes sociales.

Sin el calvo de la Lotería

El primero lo hizo el pasado 15 de octubre y el último está previsto para el 3 de diciembre, aunque la Ruta de la Suerte, explica, no acaba aquí, sino que está previsto que continúe el próximo año con nuevos capítulos, porque hay una persona con la que no ha podido contar para esta edición, el famoso “calvo de la Lotería”, el actor británico Clive Arrindell.

El lotero murciano confirmó la triste noticia a través de amigos del actor, y su objetivo es iniciar la segunda fase de la Ruta de la Suerte en el teatro de Londres donde habitualmente Arrindell ponía voz a los personajes de Shakespeare. Es un proyecto para rendirle homenaje junto a compañeros de profesión y, desde allí, continuar trazando un recorrido “hasta donde la suerte nos lleve”.

Porque para Zapata, trabajador incansable y emprendedor nato, que ha creado diversos productos y servicios en torno a su administración de loterías hasta convertirla en la cuarta de España con mayor volumen de ventas, en todos los ámbitos de la vida, “al final, la suerte está siempre presente”

“Si buscas en el diccionario, la suerte es el resultado positivo de un suceso poco probable. Pero, para mí, la suerte es realmente el gran eslabón perdido cuando buscamos por qué suceden las cosas. En esa búsqueda siempre llegamos a un eslabón que ignoramos, que nadie conoce. Y cada uno se agarra a una creencia, sea científica, cultural o filosófica”, ha explicado a EFE Miguel Ángel Zapata, director ejecutivo de la administración de loterías número 2 de San Pedro del Pinatar, conocida popularmente como El Perolo.

Zapata tomó las riendas de esa administración hace diez años con un objetivo: ser el primero en vender alguno de los premios mayores del sorteo de Navidad, que nunca habían caído en este municipio, de casi 29.000 habitantes, a orillas del Mar Menor.

La meta la ha cumplido con creces porque en este tiempo El Perolo ha repartido 48 premios mayores del sorteo, cinco de ellos el Gordo con el que todo el país sueña cada Navidad.