Susan Sarandon, la 'actriz activista', recibirá el Goya Internacional: cómo se convirtió en un icono

Han pasado 35 años, pero todavía recordamos su icónico personaje de Louise en la inolvidable Telma y Louise o del papel de la hermana Helen en Pena de Muerte, una interpretación que le dió el Oscar a la mejor actriz principal en 1996. Hoy la Academia de Cine ha anunciado que la actriz, Susan Sarandon, recibirá este año el Goya Internacional. Será el próximo 28 de febrero en la gala de la 40º edición de los Premios Goya, que se celebrarán en Barcelona.

"Es una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood: con una filmografía que reúne un buen número de incuestionables obras maestras y también películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto recordadas por cinéfilos de todo el mundo. Durante décadas, ha sido uno de los rostros más destacados del Hollywood más admirado" ha explicado la institución en una nota de prensa, añadiendo que al margen de su importancia como intérprete, también se ha valorado "su valiente compromiso político y social".

Además, destacando que su filmografía "es tan amplia como contundente", y que Susan Sarandon "representa la combinación perfecta entre talento y éxito profesional, glamour y compromiso social y político", ponen de relieve sus "interpretaciones inolvidables en obras maestras y también en películas que forman parte de la cultura popular".

Susan Sarandon recogerá su Goya Internacional, el quinto que entrega la Academia de Cine, en la gala que se celebrará en Barcelona el próximo 28 de febrero, sucediendo así a Richard Gere, Sigourney Weaver, Juliette Binoche y Cate Blanchett, aportando el toque de glamour internacional a la gran noche del cine español.

Una actriz, pero también activista

La última vez que Susan Sarandon estuvo vinculada con España fue por su apoyo a la Flotilla que partió de Barcelona para "romper el asedio ilegal israelí sobre Gaza", una de las muchas causas que han llevado el nombre de esta actriz.

Su activismo y la defensa de los derechos humanos han llevado a la actriz a manifestarse en numerosas ocasiones durante las últimas décadas. Llegó a ser detenida en una marcha de mujeres en Washington en 2018 contra la política migratoria del primer mandato de Donald Trump.

No ha sido el único perjuicio personal que ha sufrido por su implicación política. Precisamente unas palabras en defensa de los derechos del pueblo palestino provocaron que la principal agencia de talentos de Hollywood, United Talent Agency, dirigida por Jeremy Zimmer, que es judío, y que representaba a Sarandon desde 2014, rompiera su contrato con la actriz en noviembre de 2023.

Posteriormente, Sarandon lamentó el "terrible error" de su "manera de expresarse" al decir que las personas que "tienen miedo de ser judías en este momento" están "obteniendo una muestra de lo que se siente ser musulmán en este país, tan a menudo sometido a la violencia", algo que se interpretó como una manera de minimizar el aumento del antisemitismo.

"Mi agente me dejó y mis proyectos fueron cancelados", explicó en noviembre de 2024 la actriz en una entrevista con The Times, en la que dijo que le habían "puesto como ejemplo de lo que no hay que hacer si quieres seguir trabajando".

Y explicó que no creía que volviera a trabajar en un gran proyecto en Hollywood. Desde entonces, ha participado en la comedia 'The Gutter', de Isaiah y Yassir Lester, 'Seis Triple Ocho', de Tyler Perry, y 'Nonnas', dirigida por Stephen Chbosky.

Películas que vienen a sumarse a una trayectoria tan impresionante como longeva. En los setenta apareció en 'Primera Plana' (1974, Billy Wilder), con Jack Lemmon y Walter Matthau; 'Lovin' Molly' (1974, Sidney Lumet); 'El carnaval de las águilas' (1975, George Roy Hill), con Robert Redford; 'The Rocky horror picture show' (1975, Jim Sharman).

Sus primeros grandes papeles y los que le dieron fama internacional fueron en dos películas del francés Louis Malle, que además fue su pareja: 'La pequeña' (1978) y 'Atlantic City' (1980) junto a Burt Lancaster y por la cual fue candidata al Óscar a la mejor actriz. Luego vinieron 'La tempestad' (1982, Franco Amurri), 'Las brujas de Eastwick' (1987, George Miller), con Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer y Cher; o 'Los búfalos de Durham' (1988, Ron Shelton) con Kevin Costner.

Susan Sarandon fue candidata al Óscar a la mejor actriz cuatro veces más: 'Thelma y Louise' (1991, Ridley Scott); 'El aceite de la vida' (1992, George Miller); 'El cliente' (1994, Joel Schumacher) y la ya citada 'Pena de muerte'.

Además de brindarle el camino al Óscar, Tim Robbins fue su pareja 23 años y es el padre de dos de sus tres hijos, Jack Henry (1989) y Miles (1992), que vinieron después de su hija Eva Amurri (1985), fruto de su relación con el cineasta Franco Amurri.

A lo largo de su más de medio siglo en el mundo de la interpretación, ha trabajado con rostros de la talla de Paul Newman, Jack Nicholson, Jack Lemmon, Richard Gere, Burt Lancaster, Kevin Costner, Ed Harris, Tommy Lee Jones, Tim Robbins, David Bowie, Sean Penn, Cher, Michelle Pfeiffer, Julia Roberts o Geena Davis.

Esta firme defensora de los Derechos Humanos, hermana mayor de una familia numerosa y criada en la religión católica, volverá ahora a España, país del que se ha confesado enamorada, para recoger un premio honorífico por toda su trayectoria.