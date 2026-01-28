Pedro Jiménez 28 ENE 2026 - 22:24h.

"Es una barbaridad lo que está pasando": un nuevo testimonio del trabajador de Adif, en 'Horizonte'

El contundente alegato de Carmen Porter en pleno directo de 'Horizonte' y acordándose de las pulseras antimaltrato: "La gente está perdiendo el miedo"

El trabajador de Adif que durante el estreno de 'Horizonte' denunció el mal estado de las vías ferroviarias, asegurando que desde los altos mandos les pedían hacer una foto diaria en vez de, en algunas situaciones, arreglar aquellos tramos que peor están (algo que provocó todo tipo de reacciones en redes sociales) ha vuelto a contactar con el programa de Cuatro con unas nuevas declaraciones que van a dar mucho de qué hablar en los próximos días.

El personal de Mantenimiento de Tren de Alta Velocidad asegura que no se trata de un motivo solo, sino de un "cúmulo de varios factores": "Se junta la antigüedad de las instalaciones, con la falta de mantenimniento junto a la fatiga de los materiales debido a unos problemas de nivelación, que llevamos ya mucho tiempo reportando tanto en mi línea como en otros sitios", señala dicho trabajador de Adif, que cuenta que todo comenzó cuando se empezó a denunciar fisuras en la línea Madrid-Barcelona.

"Empezaron a haber fisuras completas en la zona de Barcelona. Una vez que empezamos a hacer las inespecciones nos fijamos que había una cantidad inmensa de fisuras de diferentes tamaños. Unas estaban dentro del límte y otras fuera del límite", dice el anónimo. Fue entonces a raíz de ahí cuando se "colocaron limitaciones de velocidad y se sustituyeron solo algunos de los carriles donde las fisuras eran más grandes o de mayor tamaño. Pero no se han sustituido todas".

Unas fisuras que, seguramente, puedan repercutir en "una rotura total del carril con la consecuencia de que al paso de la circulación descarrille y pueda ocurrir algo como Adamuz. En cuanto a las pruebas, el trabajador asegura que tiene fotos y documentos de inespecciones en las que hemos detectado fisuras y roturas: "Tanto vídeos de circulación de los trenes demostrando el gran bacheo que tienen las partes fijas que se están rompiendo".

"Es una barbaridad lo que está pasando"

"Twngo muchísimas papeletas de que sepan que he sido yo. Si lo pienso, no me importa, porque es una barbaridad lo que está pasando", concluye el trabajador de Adif.