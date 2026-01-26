Logo de cuatrocuatro
Logo de HorizonteHorizonte
Horizonte

Iker Jiménez comienza el primer programa de 'Horizonte' diario recordando sus inicios en la radio y advierte: "Van a pasar muchas cosas"

Iker Jiménez comienza su tira diaria de 'Horizonte' recordando sus inicios en la radio y manda un mensaje: "Van a pasar muchas cosas"
ker Jiménez comienza el primer programa de 'Horizonte' diario recordando sus inicios en la radio. cuatro.com
Compartir

'Horizonte' ha comenzado este lunes su emisión diaria con Iker Jiménez y Carmen Porter al frente abordando los principales temas de actualidad del momento y que más están acaparando las portadas en estos instantes, como el descarrilamiento en Adamuz (Córdoba). "26 de enero, esto es 'Horizonte', bienvenidos", ha comenzado diciendo el presentador de Cuatro. Tras estas primeras palabras, una música de fondo ha sonado como cabezara e Iker Jiménez no ha tardado en desvelar de qué se trata.

"Esto que suena es 'Oxygène 4' de Jean-Michel Jarre, la primera música que yo puse con 17 años en la radio", ha indicado Iker Jiménez, que ve este estreno de 'Horizonte' que ha dado su pistoletazo de salida este lunes en el Access Prime Time como un "bucle que se cierra. No podía ser otra". Además, el presentador ha avanzado que este 'Horizonte' a diario "va a traer sorpresas", y avisa: "Pueden pasar muchas cosas e información de última hora".

PUEDE INTERESARTE

Un Iker Jiménez que no ha tardado en saludar a Carmen Porter, copresentadora del programa y presente junto a este en la gran mayoría de sus retos profesionales. Además, el presentador de Cuatro ha desvelado que iba a hacer un speech introductorio: "Pero no va a haber tiempo. Igual al final...".

Las palabras de Carmen Porter en el estreno diario de 'Horizonte'

Palabras que han sido apoyadas por Carmen Porter, apuntando que este lunes es un día para "las víctimas, para la información y para los televidentes que nos pedían tanto que 'Horizonte' estuviera a diario sepan un poco más de todo lo que está pasando en nuestro páis".

Temas