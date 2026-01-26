Pedro Jiménez 26 ENE 2026 - 22:07h.

'Horizonte' comienza su tira diaria este lunes: las primeras palabras de Iker Jiménez no han dejado indiferente a nadie

Carmen Porter ironiza en 'Horizonte' sobre las cámaras del descarrilamiento de Adamuz: "Visto lo visto... aquí no funciona nada"

Compartir







'Horizonte' ha comenzado este lunes su emisión diaria con Iker Jiménez y Carmen Porter al frente abordando los principales temas de actualidad del momento y que más están acaparando las portadas en estos instantes, como el descarrilamiento en Adamuz (Córdoba). "26 de enero, esto es 'Horizonte', bienvenidos", ha comenzado diciendo el presentador de Cuatro. Tras estas primeras palabras, una música de fondo ha sonado como cabezara e Iker Jiménez no ha tardado en desvelar de qué se trata.

"Esto que suena es 'Oxygène 4' de Jean-Michel Jarre, la primera música que yo puse con 17 años en la radio", ha indicado Iker Jiménez, que ve este estreno de 'Horizonte' que ha dado su pistoletazo de salida este lunes en el Access Prime Time como un "bucle que se cierra. No podía ser otra". Además, el presentador ha avanzado que este 'Horizonte' a diario "va a traer sorpresas", y avisa: "Pueden pasar muchas cosas e información de última hora".

Un Iker Jiménez que no ha tardado en saludar a Carmen Porter, copresentadora del programa y presente junto a este en la gran mayoría de sus retos profesionales. Además, el presentador de Cuatro ha desvelado que iba a hacer un speech introductorio: "Pero no va a haber tiempo. Igual al final...".

Las palabras de Carmen Porter en el estreno diario de 'Horizonte'

Palabras que han sido apoyadas por Carmen Porter, apuntando que este lunes es un día para "las víctimas, para la información y para los televidentes que nos pedían tanto que 'Horizonte' estuviera a diario sepan un poco más de todo lo que está pasando en nuestro páis".