Un maquinista jubilado revela un listado de averías en las vías de los trenes de Andalucía: "Me lo comentan varios compañeros"

Miguel Domínguez revela la información proporcionada por sus compañeros. 'Horizonte'
En este programa dedicado a los trágicos accidentes en Adamuz y Rodalies, 'Horizonte' tiene consigo una mesa de expertos compuesta por Antonio Martín-Carrillo, uno de los fundadores de la línea AVE, el ingeniero industrial Juan Franco, el presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos José Trigueros y Manuel Domínguez.

Éste último, maquinista jubilado, llega al programa con una información de por la mañana sobre las vías del tren en la región de Andalucía que sirve, tanto al equipo como a los espectadores, "un poco como una radiografía".

Temas