Horizonte Madrid, 23 ENE 2026 - 03:23h.

Miguel Domínguez se pone en contacto con sus compañeros, quienes le proporcionan un listado con averías de la vía ferroviaria en Andalucía

La respuesta de una persona con "muchísimo poder" en el sector ferroviario a la advertencia de Joan Guirado: "Mi cara era de sorpresa"

En este programa dedicado a los trágicos accidentes en Adamuz y Rodalies, 'Horizonte' tiene consigo una mesa de expertos compuesta por Antonio Martín-Carrillo, uno de los fundadores de la línea AVE, el ingeniero industrial Juan Franco, el presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos José Trigueros y Manuel Domínguez.

Éste último, maquinista jubilado, llega al programa con una información de por la mañana sobre las vías del tren en la región de Andalucía que sirve, tanto al equipo como a los espectadores, "un poco como una radiografía".