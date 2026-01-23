Horizonte Madrid, 23 ENE 2026 - 02:51h.

Carmen Porter cierra el programa con una buena noticia: el rescate de Boro, el perro perdido en el accidente ferroviario en Adamuz

Iker Jiménez agradece la valentía de una tripulante de Renfe al denunciar las condiciones de los trenes: "Hay que romper el miedo y tú lo has hecho"

Compartir







El programa del 22 de enero de 'Horizonte' llega a su fin después de haber llevado a cabo un especial sobre los trágicos accidentes ferroviarios en Adamuz y Rodalies.

Momento en el que Iker Jiménez y Carmen Porter aprovechan para recordar el difícil desafío al que se enfrentan a partir del próximo lunes, 26 de enero. "De lunes a jueves empezaremos sobre las 21:40 horas más o menos y durante una hora, pero el jueves será desde las 22:40 horas hasta las 00:00 horas y pico". Sin embargo, antes de irse, Carmen Porter hace un importante inciso.

La celebración de Carmen Porter ante el encuentro de Boro

Carmen Porter interrumpe la despedida de Iker Jiménez solamente para resaltar "una cosa buena para acabar de todo lo trágico de este accidente". Eso es, nada más y nada menos que, el rescate de Boro: "Han encontrado a ese perrito que tanto cariño y tanto bien le va a hacer a esa familia que todavía tiene a una chica embarazada en el hospital".

Una celebración que concluye dirigiéndose directamente a este animal: "Boro, qué bien has hecho volviendo a la familia".