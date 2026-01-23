Horizonte Madrid, 23 ENE 2026 - 00:03h.

Iker Jiménez se pronuncia sobre los trágicos sucesos ferroviarios en Adamuz y Rodalies

El cómico reencuentro de Iker Jiménez con un colaborador de 'Horizonte' tras incorporarse más tarde: "¡Dichosos los ojos!"

Iker Jiménez abre el programa de 'Horizonte', cuatro días después del suceso, pronunciándose sobre la tragedia ferroviaria ocurrida el pasado 18 de enero, además del posterior accidente en Rodalies.

Estas son las primeras palabras de Iker Jiménez

Tras dar las buenas noches nada más arrancar, Iker Jiménez no se andaba con rodeos: "Toda España está absolutamente convulsionada con lo que ha ocurrido".

Consciente de que los espectadores "ya tienen mucha información" e, incluso, "algunos pensarán que hay sobresaturación", el presentador asegura: "No es sencillo hacer esta emisión".

Sin embargo, no encuentra forma mejor de comenzar que solidarizándose con las víctimas: "Primero, por supuesto, nuestro recuerdo a todas las víctimas". "Hay una frase española que, como es española y antigua es bastante inteligente, que es acompañar en el sentimiento. Te acompaño en el sentimiento, lo dice absolutamente todo. Este equipo acompaña en el sentimiento a todas las víctimas, no solo en Ademuz sino también, por desgracia, este caso de Rodalíes en Cataluña y acompaña en el sentimiento a las familias que están sufriendo por los heridos de diversa consideración".

En el programa del 23 de enero les acompañan en la mesa "cuatro auténticas autoridades cada uno en lo suyo": Antonio Martín-Carrillo, uno de los fundadores de la línea de AVE "que tanto orgullo nos ha dado a España"; Juan Franco, ingeniero industrial, con experiencia máxima en sistemas de señalización ferroviaria y profesional que ha participado en la construcción del AVE entre Madrid y Segovia. Otro de ellos es Manuel Domínguez, maquinista jubilado pues, según señala Iker Jiménez, "no puede faltar alguien que no haya estado en una máquina" y el experto ha estado nada más y nada menos que 36 años llevando uno de estos trenes "básicos en la historia de nuestro país, en el transporte y en todo". Por último, José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos. Un profesional a quien vio el presentador "bastante impresionado, desconcertado, como estamos todos".