'Horizonte' cerró 2025 batiendo todos sus récords anuales y consolidándose como un referente televisivo

'Horizonte' pasa al access diario de Cuatro tras su mejor año histórico

Tras consolidar su éxito semanal en la noche de los jueves, Horizonte da un paso decisivo en su evolución televisiva y asume el reto de convertirse en una cita diaria dedicada a la información y la investigación. A partir del próximo 26 de enero, el programa dirigido por Iker Jiménez y Carmen Porter amplía su compromiso con la audiencia para analizar la actualidad más compleja y los desafíos del mundo contemporáneo en una nueva franja de emisión de lunes a jueves.

«Nuestro compromiso con el espectador siempre ha sido ofrecer una visión periférica y rigurosa», señala Iker Jiménez, director y presentador de Horizonte. «Convertirnos en un programa diario es el mayor desafío al que nos hemos enfrentado, pero la actualidad de 2026 no espera a los jueves, y nosotros tampoco queremos hacerlo. En un año marcado por el apagón y por tantos acontecimientos vividos en nuestro país, el apoyo al programa no ha dejado de crecer. Sabemos que el prime time es una franja muy exigente, pero haremos lo que sabemos hacer: informar con rigor, investigar y escuchar lo que el público nos pide. El cambio del primer Horizonte al actual, más abierto y diverso, se debe a que la gente lo ha entendido como un periodismo combativo, independiente y dispuesto a decir lo que hay que decir, pese a quien pese».

Los datos avalan este salto: el programa llega a este nuevo reto en su mejor momento histórico, tras cerrar 2025 con la mejor cuota de pantalla de su trayectoria en Cuatro.

Un respaldo histórico de la audiencia

Horizonte cerró 2025 batiendo todos sus récords anuales y consolidándose como una de las marcas más potentes y fieles de la televisión actual:

Récord histórico anual: 9,1% de cuota de pantalla y 603.000 espectadores de media, cifras que suponen 1,3 puntos más que el año anterior.

9,1% de cuota de pantalla y 603.000 espectadores de media, cifras que suponen 1,3 puntos más que el año anterior. Liderazgo en target comercial: el programa alcanza un 11,1%, superando ampliamente a su competencia directa.

el programa alcanza un 11,1%, superando ampliamente a su competencia directa. Hitos recientes: picos del 12,3% de share (742.000 espectadores) y una media del 10% en sus últimas emisiones de enero de 2026.

Estas cifras confirman que el público demanda un análisis más frecuente y profundo.

Una mesa de análisis reforzada

Horizonte Diario renueva su compromiso con la información rigurosa incorporando una mesa estable formada por colaboradores habituales como Pedro Baños, el Dr. José Cabrera, Marc Vidal, José Félix Ramajo, Daniel Bashandeh o Martin Varsavsky, junto a periodistas y analistas de referencia como Carlos Cuesta, Jorge Calabrés, Ketty Garat o Eduardo Inda, entre otros.

La nueva tira diaria de Horizonte permitirá debatir y profundizar en los temas más relevantes del día, ofreciendo una pluralidad de enfoques y un análisis contextualizado. Con ello, el programa aspira a consolidarse como un referente informativo, combinando opinión experta y diálogo constructivo.

"Horizonte podrá gustar más o menos, pero nunca será complaciente”

Iker Jiménez subraya que vivimos «un momento trepidante de la historia», comparable en cierta medida a una transición marcada por la polarización y la batalla entre información y desinformación. «Lo que no vamos a ser es cobardes. Horizonte podrá gustar más o menos, pero nunca será complaciente. Hemos trabajado con periodistas que investigan, sin estar a favor ni en contra de nadie. Semana a semana, hemos visto cómo asuntos que algunos tachaban de bulos han terminado revelando su verdadera dimensión».

A lo largo del último año, añade, el equipo ha trabajado con especialistas, expertos e informadores que han demostrado «no comportarse como aquellos periodistas que miraron hacia otro lado y calificaron de bulos las mismas investigaciones que hoy están más que demostradas». Para él, la audiencia ha valorado precisamente esa valentía y la voluntad de cuestionar lo que ocurre.

«Asumo este reto con alegría y entusiasmo porque es un reconocimiento de la cadena al trabajo realizado», afirma Iker Jiménez. «El programa ha atravesado dificultades y distintas etapas, pero tras lo ocurrido durante la DANA, cuando decidimos emitir desde donde había que estar, el público entendió nuestro compromiso. Aquello generó una ola de apoyo en un momento muy delicado».

El director de Horizonte recuerda también las presiones externas que, según explica, intentaron frenar el programa: «El intento de cancelación por parte de diversas fuerzas solo consiguió unir más a la audiencia, que no solo se mantuvo, sino que creció y se volvió más combativa. Ellos impidieron esa maniobra. Ahora, con nuestras mesas del club de prensa, ya convertidas en un clásico, y con la actualidad diaria, queremos ofrecer un informativo pegado a lo que ocurra, pero con nuestra mirada y nuestra forma de trabajar, que el público conoce bien».

Horizonte Diario se emitirá cada noche de lunes a jueves, alargándose hasta la madrugada en su cita semanal habitual, que mantendrá su duración extendida. El programa se estrenará el próximo lunes 26 de enero a las 21:40 en Cuatro.