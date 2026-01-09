Horizonte Madrid, 09 ENE 2026 - 03:38h.

Te mostramos el divertido reencuentro de Iker Jiménez con Eduardo Inda, quien se ausenta en la primera parte del programa

La tajante respuesta de un venezolano a la "extrema izquierda" que se opone a la detención de Nicolás Maduro: "Juegan al rol de víctima"

Compartir







Al arrancar el primer programa del 2026, Iker Jiménez da cuenta a la audiencia de la ausencia sobre la mesa de 'Horizonte' de uno de sus colaboradores. No es hasta una hora más tarde cuando descubrimos quién era el desaparecido, a quien recibe el presentador con un cómico saludo.

Así ha sido el cómico reencuentro

Al volver de publicidad, un misterioso hombre se aprecia en el plano junto al equipo. "¡Hombre, hombre! ¡Dichosos los ojos!". "Y no es Carlos", apunta Carmen Porter. Es, nada más y nada menos que Eduardo Inda, a quien invita a entrar a plató mientras la copresentadora ríe: "Aún se queda ahí esperando. O sea, llega una hora después de que empiece el programa la silla vacía...".

El director de OKDiario tenía la excusa perfecta para ausentarse: "Me persigue Delcy, entonces estaba dando vueltas por Madrid a ver si la despistaba". Sin embargo, los apuntes del presentador no terminan aquí pues señala "cómo aprende" al haber dejado el móvil nada más sentarse. "Si no, me echas la bronca", responde él antes de felicitarse mutuamente el año.

Así ha arrancado el año Eduardo Inda

Eduardo Inda asegura estar "muy feliz" por un motivo: "Un narcotraficante, un hijo de Satanás, un corrupto, un asesino, está hoy en prisión". "Por eso este año ha comenzado de maravilla", añade.

Momento en el que aprovecha para hacer una petición al Gobierno de Venezuela y a la izquierda mundial: "Que no nos tome por imbéciles a los ciudadanos normales porque ahora resulta que a los presos políticos que están empezando a recuperar la libertad en Venezuela, pues los ha puesto en libertad Zapatero, los ha puesto en libertad el corrupto de Lula da Silva y lo ha puesto en libertad la teocracia catarí".