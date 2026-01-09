Horizonte Madrid, 09 ENE 2026 - 01:15h.

Jorge Calabrés informa en 'Horizonte' en exclusiva que acaba de ser citado en el caso de mascarillas del caso Koldo

Jorge Calabrés, en ‘Horizonte’: “Pedro Sánchez es ahora un presidente muy peligroso”

Durante el primer programa de la vuelta de Navidad en 'Horizonte', Iker Jiménez y Carmen Porter se sientan de nuevo junto a su mesa de colaboradores. Es uno de ellos quien trae una información inédita que le implica a sí mismo y ese es el subdirector de 'El Español', Jorge Calabrés.

El motivo por el que Jorge Calabrés recibe una licitación para el caso Koldo

El periodista, tras ser preguntado por el presentador, coge el teléfono móvil porque le acaba de llegar una información: "Me piden mi citación como testigo en el juicio del del caso Koldo de mascarillas".

Hay dos motivos por los que Jorge Calabrés ha sido citado. El primeros de ellos es para que hable sobre unos documentos que publicó sobre los pagos del Partido Socialista. El segundo tiene que ver con unas conversaciones que el periodista mantuvo sobre dichos pagos.

"Me acaba de llegar", le dice al equipo del programa. Después de que Iker Jiménez le pida una interpretación de este hecho, Jorge Calabrés responde: "Esto lo pide la defensa de Koldo García para saber de dónde saqué esos documentos y también para que cuente lo que sé sobre esos sobres en metálico y lo que habló conmigo, conversaciones que hemos tenido".

Algo con lo que no están de acuerdo sus compañeros porque consideran que no debe revelar sus fuentes por el secreto profesional. "Es un derecho, no una obligación", insiste Ketty Garat. "Mirad por el secreto profesional dónde acabó el Fiscal General", comenta entre risas Carmen Porter.