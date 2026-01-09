Horizonte Madrid, 09 ENE 2026 - 00:15h.

Las fuentes de David Alandate le revelan que Delcy Rodríguez pasó información a la CIA mucho antes de producirse la detención de Maduro

'Horizonte' pasa al access diario de Cuatro durante un mes tras su mejor año histórico

Tras un parón por las vacaciones de Navidad, 'Horizonte' vuelve analizando la que ha sido la primera noticia con la que ha arrancado el 2026. Para ello, conectan con el corresponsal en la Casa Blanca, David Alandate, quien ha dado la última hora sobre los protagonistas de este impactante suceso. Además, revela un dato que se desconocía hasta el momento: la fecha y el lugar en la que Delcy Rodríguez comenzó a reunirse con el equipo de Donald Trump.

La fecha y el lugar en el que Delcy se reunió con el equipo de Trump

El corresponsal se encuentra a las puertas del ala oeste de la Casa Blanca para informar de que Trump continúa reunido, un hecho algo "raro" dado que se suele retirar a la residencia antes de las 17:30 horas.

Es desde allí desde el lugar en el que asegura que Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, "está teniendo reuniones diarias con Delcy Rodríguez".

Y es que "todos los ojos están puestos en Delcy Rodríguez por muchas razones", señala. Una de ellas es que haya sido la elegida para este periodo de transición aún siendo una persona afín a la dictadura de Maduro. Pero esto tiene una explicación, según le informa una fuente del Consejo de Seguridad Nacional: "Le resultaba imposible al equipo de Marco Rubio poner en el poder a alguien como María Corina Machado. Tendría que tener 200 soldados estadounidenses constantemente protegiéndola porque las imposiciones que se están ahora ejerciendo sobre Venezuela van a ser de órdago".

Sin embargo, David Alandate pone el foco más bien en cuándo comenzó a reunirse la dirigente con el equipo del presidente de Estados Unidos: "Te puedo dar una fecha y un lugar". Según informa el periodista todo comenzó hace cinco años, es decir, en 2020 en México.

"Jorge Rodríguez, enviado por Delcy y con el conocimiento de ella, se reúne con un asesor de Trump en el 2020 en la Ciudad de México y empiezan las negociaciones y esas negociaciones pasaban porque Maduro se marchara por su propia voluntad, dejara el poder con inmunidad él y su familia pero finalmente Trump consideró que aquello no era serio, que Maduro se estaba burlando de él por esos vídeos que sale bailando le sentó fatal", cuenta el entrevistado.

Fue precisamente esa vía de contacto de Delcy con la Casa Blanca lo que da lugar a que la elijan a ella "para, sinceramente, las humillaciones a las que están sometiendo al Régimen ahora".

Además, colaboró con la CIA, asegura: "Todo lo que se sabía sobre Maduro, dónde estaba, de dónde venía...". Razón por la que "muchas miradas aquí en Estados Unidos están puestas en el clan Rodríguez y en la información que han pasado, sinceramente, para salvarse cuando Maduro ha sido capturado".