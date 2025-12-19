Horizonte Madrid, 19 DIC 2025 - 02:35h.

Jesús Villegas, magistrado, da su opinión sobre el presunto amaño a las primarias de 2017 y llama a la calma porque "el sistema funciona"

En 'Horizonte' reciben a Eduardo Inda, quien ha hablado sobre los nuevos datos que ha aportado Koldo García sobre las primerias de 2017 que permitieron a Pedro Sánchez volver a ser el líder del PSOE, imponiéndose ante Susana Díaz y Patxi López.

En estas declaraciones, el exasesor de José Luis Ábalos "votaron muertos" por el actual presidente del Gobierno, aunque no es algo que haya visto con sus propios ojos pero sí lo escuchó de un voluntario de Sevilla.

En el programa escuchan a Jesús Villegas, magistrado instructor y secretario general de la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial, quien quiere llamar a la calma tras escuchar estas polémicas declaraciones.

El llamamiento a la calma del magistrado Villegas

Jesús Villegas bromea con la costumbre tradicional del país mexicano donde "el partido revolucionario institucional se nutría del más allá" para quitarle hierro al asunto, no sin lanzar una pulla a algunos políticos: "Lo digo porque estos países iberoamericanos son un ejemplo para alguno dirigentes españoles que tan felices están por ahí. No sé si estarán tomando nota".

Dejando la ironía a un lado, el magistrado incide: "Quiero mover a la calma. Las elecciones en nuestro país se hace con muchísimos controles. Yo he asistido a recuentos de votos". Por lo que, señala: "Yo en principio claro que me fío porque el sistema funciona y está controlado directamente por los jueces". Eso no quita que "hay mucha gente que tiene ganas, eso también es verdad", añade.

Iker Jiménez, por su parte, siente curiosidad por saber si los jueces pueden tomar cartas en el asunto al escuchar estas declaraciones "tan graves": "Hay que ser muy cautos porque Koldo tampoco es la persona que tenga la mayor credibilidad del mundo, aunque sus manifestaciones pueden ser muy útiles en el procedimiento como prueba".

Y, aunque un juez puede, ya sea de oficio o por su propia cuenta, empezar un procedimiento a raíz de conocer una noticia sobre un caso delictivo, lo cierto es que "en la práctica lo que ocurre es que la policía o los fiscales ponen en marchas las acciones legales para que la maquinaria de la justicia empiece a moverse". Por último, Villegas concluye: "Esto puede ser una chispa que haga que se incendie un bosque pero 'piano, piano' porque cualquier persona que diga cualquier cosa y, además, viniendo de determinados ámbitos...".