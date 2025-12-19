Horizonte Madrid, 19 DIC 2025 - 00:54h.

Víctor de Aldama asegura que la información que Leonor González le dijo a su pareja es falsa y explica por qué

Víctor de Aldama, rotundo en ‘Horizonte’: “Zapatero ha participado en la financiación ilegal del PSOE”

Víctor de Aldama se sienta en 'Horizonte', donde ha aportado nuevos datos que se desconocían como que fue Pedro Sánchez quien ordenó el rescate de Plus Ultra a José Luis Ábalos.

También ha hablado sobre los polémicos mensajes de Leonor González Pano con su pareja, Natán González, revelados recientemente por un informe de la UCO. Sobre este hecho, el entrevistado ha asegurado que la información que ésta le transmitía es falsa.

"Creo que es una cosa de ella para hacerse valer"

En esos mensajes, la hija de Carmen Pano decía que se había "liado en el Consejo de Ministros" pues "se ha enfrentado el putero al guapo". Sin embargo, Víctor de Aldama lo desmiente: "Ese día no se me va a olvidar porque es mi cumpleaños y ese sábado no hay Consejo de Ministros".

Además, ese sábado a las 10 de la mañana, Sánchez llama al ministro para que vaya a Moncloa y es allí donde le explica por qué va a prescindir de él, asegura. "Según Ábalos, no le contesta. Dice que se queda tan sorprendido de la decisión del Presidente que se levanta y se va", cuenta Aldama.

Ese mediodía, el entrevistado se acerca a ver a Ábalos a su casa de El Viso donde le pregunta cómo no le ha contestado "con las barbaridades" que le dijo: "Me contesta Víctor, no he podido. Me he quedado en blanco, me he ido". Por lo que, afirma, "el mensaje de Leonor es totalmente falso. No sé por qué manda ese mensaje, yo creo que es una cosa de ella para hacerse valer o importante".

Por otra parte, aprovecha para desmentir otro de los mensajes en los que asegura que ha estado en el ministerio de Transportes y que Ábalos le va contratar como asesora por 5.000 euros: "Leonor González no ha estado nunca en el Ministerio y se puede demostrar con un listado de quién entra". Además, "jamás la ha querido contratar porque, primero, no la ha conocido. Creo que hay que decir las cosas como son".