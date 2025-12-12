Horizonte 12 DIC 2025 - 03:02h.

La periodista no pude contener las lágrimas tras la intervención de la presidenta de La Volaera en pleno debate sobre los escándalos de acoso sexual en el PSOE

Iker Jiménez, con el protocolo antiacoso del PSOE en la mano: “Muy bien no va”

La última entrega de ‘Horizonte’ estuvo marcada por una carga emocional inusual. En medio del análisis de los nuevos casos de presunto acoso sexual dentro del PSOE y del debate sobre el clima interno en el partido, la periodista Beatriz Talegón se quebró en directo tras escuchar el duro testimonio de María Martín Romero, presidenta de la Asociación La Volaera, invitada en el plató.

En el arranque del debate, Talegón reflexionó sobre la cascada de casos que están saliendo a la luz dentro del Partido Socialista. La periodista calificó los detalles conocidos hasta ahora como “vomitivos” y denunció que, dentro del contexto político, algunos sectores estarían instrumentalizando a víctimas para sus propias guerras internas:

“Están usando a mujeres víctimas de toda esa basura que ellos generan y están seleccionando muy bien a cuáles vuelven a utilizar para cargarse a Sánchez”.

Talegón insinuó que ciertas federaciones del partido estarían liberando información de forma estratégica, vinculándolo incluso con movimientos políticos internacionales.

Talegón subrayó además que, pese al escándalo, solo una mujer ha presentado denuncia formal ante Fiscalía: la de Torremolinos. Para ella, el silencio no es casual: “Dentro del PSOE no se mueve nadie. No me creo que una militante en activo salga a dar la cara”

Miedo, tensiones internas y una realidad oculta

Al profundizar en el clima interno del partido, Talegón y otros colaboradores mencionaron el “miedo” y la presión que existiría dentro de determinadas estructuras.

También aludieron, sin dar nombres, a situaciones de doble vida, relaciones ocultas y dinámicas de poder que, según dijeron, son conocidas por muchos militantes y que se dan en el Congreso de los diputados.

El momento más emotivo: Talegón rompe a llorar

La tensión acumulada estalló cuando María Martín Romero, presidenta de La Volaera, tomó la palabra. Su intervención, centrada en el dolor de las víctimas reales y en la necesidad de devolver dignidad a quienes sufren, impactó profundamente en Talegón.

La periodista no pudo contener las lágrimas: “Estoy sintiendo que estoy viviendo un momento realmente histórico. Que una mujer como María tenga la oportunidad de estar aquí y que por fin la verdad tenga su espacio”.

Visiblemente emocionada, Talegón explicó que el dolor descrito por María representa el de miles de mujeres que luchan solas para sacar a sus hijos adelante, mientras, según denunció, ciertas élites políticas dan lecciones desde la distancia:

“Esto ya no va de izquierdas o derechas. Va del dolor de una ciudadanía que trabaja muy duro, que no llega a fin de mes, y que ve cómo otras se pasan el día dando lecciones y mirando por encima del hombro”.