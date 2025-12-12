Horizonte 12 DIC 2025 - 00:48h.

El director de ‘Ok Diario’ detalla en plató la exclusiva: una reunión en Caracas entre el exasesor socialista y la vicepresidenta venezolana

Eduardo Inda acudió a ‘Horizonte’ con una exclusiva recién publicada en OkDiario: una fotografía en la que Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, aparece junto a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en su despacho oficial en Caracas. La imagen, según Inda, podría ser clave en “lo que viene después”: la trama del petróleo.

Inda contextualizó la imagen: fue tomada un año después de la polémica visita de Delcy Rodríguez a España, cuando aterrizó en Barajas pese a tener prohibido pisar suelo europeo.

La reunión, aseguró, no fue casual: “Koldo va mandatado por el Gobierno de España. Y allí se habló de petróleo”. El director de OkDiario subrayó que no es habitual que un asesor sin rango diplomático sea recibido por la número dos del régimen de Nicolás Maduro: “Si te recibe la vicepresidenta de Venezuela, es por algo”.

Koldo, la “pieza clave” de la noche de Barajas

El periodista Ramón Bermejo, portavoz de Víctor de Aldama, amplió el contexto recordando la célebre “noche de autos” en Barajas. “Koldo fue uno de los principales acompañantes de Delcy. Él mismo dijo que muchas cosas de aquella noche se las llevaría a la tumba”.

Unas palabras que, según Bermejo, demuestran que “la gravedad de lo ocurrido” supera lo que se conoció públicamente.

Carlos Cuesta y el reparto de dinero procedente del petróleo

El análisis dio un giro aún más duro cuando Carlos Cuesta aportó datos que, según explicó, aparecen en informes de la UCO posteriores a la fotografía.

“Koldo empieza a repartir el dinero procedente del petróleo y habla con Ábalos. Dice: ‘Nos va de pu*** madre. Nos va a tocar un millón al mes. Medio millón para ti…’ y no especifica el resto.”

Cuesta señaló que estos movimientos ya están cotejados por la Guardia Civil y que el petróleo venezolano no puede llegar a España sin la aprobación de Caracas y sin pasar por los controles del Estado español.

Mencionó explícitamente a varios organismos y ministerios que deberían haber tenido conocimiento de la entrada del crudo y de la exención del IVA que, según la investigación, se estaba aplicando.