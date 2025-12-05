Horizonte 05 DIC 2025 - 00:59h.

La periodista y colaboradora analizó con dureza la “hipocresía estructural” en la política española después de escuchar las palabras de José Luis Ábalos y el escándalo del ‘caso Salazar’

La incredulidad de Iker Jiménez con el ‘caso Salazar’: “A ver cómo explicamos esto…”

Tras escuchar un fragmento de la entrevista concedida por José Luis Ábalos a OkDiario, Iker Jiménez dio paso a Beatriz Talegón, colaboradora habitual de ‘Horizonte’ y directora de Opinión en Diario Sabemos. Ábalos había sugerido que lo que más indignaba a la opinión pública en los recientes escándalos del PSOE “no eran tanto las comisiones, sino el machismo”, un punto de partida que Talegón utilizó para abrir una dura reflexión sobre lo que considera una doble moral estructural en la política española.

Talegón fue tajante desde el inicio: “Lo que hay de fondo es una hipocresía tan grande…”, afirmó, denunciando que quienes han convertido el feminismo en una bandera política “han desfigurado su sentido” mientras, según dijo, encubrían comportamientos y abusos dentro de sus propias estructuras.

La periodista criticó especialmente la incoherencia entre el discurso público y la falta de acción interna ante denuncias de machismo, explotación laboral y abusos de poder: “Ellos son quienes han hecho doctrina… pero no actúan cuando hay una denuncia”, lamentó.

Abusos laborales y estructuras ‘feudales’

Más allá del machismo, Talegón insistió en que el verdadero núcleo del problema es laboral dentro del PSOE: “Estas personas son trabajadoras. En un partido socialista y obrero deberían haber tomado medidas de protección”.

Relató que dentro de las instituciones europeas ella misma vivió una situación “abominable”, con un clima en el que los abusos laborales, la falta de horarios y la explotación eran constantes: “Había asistentes que vivían asustados, como diciendo: aquí no se puede hablar”.

Denunció además que estas prácticas estaban extendidas en partidos de todo el espectro, incluidos PP y PSOE, y también en sindicatos.

Iker Jiménez le preguntó directamente si aquellas experiencias habían influido en su decisión de abandonar la política. Talegón, sin dudar, respondió que sí: “Para mí, la situación en el Parlamento Europeo me dio una visión muy clara de que aquello era una estructura feudal. Los derechos laborales no existen”.

Contó episodios de acoso, comentarios machistas en ambientes informales y dinámicas que describió como “medievales” en las que el poder se ejercía sin control.

La anécdota con Rubalcaba que la dejó “helada”

En una de las partes más impactantes de su intervención, Talegón recordó una conversación con el exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba durante una convención del Partido Socialista Europeo.

Relató que, en un tono ambiguo pero intencionado, él le hizo comentarios sobre su edad y sobre las “preferencias” de algunos dirigentes respecto a mujeres “muy, muy, muy jovencitas”. “Me quedé helada. Sabía que me estaba dando un mensaje”, confesó.

Aseguró que ese tipo de comentarios eran habituales en ambientes nocturnos vinculados a la actividad política, espacios en los que, según recordó, se tomaban decisiones con más frecuencia que en los despachos formales.

Talegón concluyó su intervención denunciando el funcionamiento de lo que calificó como un sistema “partidocrático”: “Los que se pasan el día diciendo que nos representan, no representan a la gente trabajadora. Ese es el problema”.