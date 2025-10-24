Horizonte 24 OCT 2025 - 01:44h.

La periodista y colaboradora del programa comparte en directo las palabras del expresident catalán, con quien acaba de hablar

Bea Talegón interrumpió ‘Horizonte’ para dar una exclusiva política que encendió el debate entre los tertulianos. La periodista y colaboradora del programa reveló en directo el contenido de una conversación que acababa de mantener con Carles Puigdemont, líder de Junts per Catalunya y eurodiputado fugado en Bruselas.

“Me ha dicho que le llama la atención que algunos piensen que Junts podría apoyar a Feijóo como primer ministro”, explicó Talegón. “Y me ha dicho textualmente: ‘Al PSOE el tiempo se le ha terminado, pero el Partido Popular no tiene ni siquiera reloj”.

El comentario del expresident, que llega en un momento de tensión política y de incertidumbre sobre la estabilidad del Gobierno, generó una reacción inmediata en el plató de Iker Jiménez, donde los colaboradores analizaron las implicaciones de la frase.

Los colaboradores, muy críticos con Puigdemont

El periodista Carlos Cuesta fue el primero en responder a las palabras de Puigdemont con dureza: “Señor Puigdemont, usted está jugando a un juego imposible. Quiere parecer quien corta las alas al PSOE cuando no se atreve a hacerlo. Y mientras tanto, hay otros políticos independentistas que le están comiendo terreno”.

Jorge Calabrés, por su parte, aportó una visión más estratégica: “No van a dejar caer al Gobierno. Simplemente van a retirar apoyo a ciertas leyes o presupuestos, pero Sánchez ha demostrado que puede seguir gobernando sin ellos. No creo que afecte a la legislatura.”

Por su parte, el doctor José Cabrera no dudó en expresar su indignación: “Es increíble que el Estado español esté en manos de un prófugo y de partidos que se creen moralmente superiores. Es nauseabundo”, declaró.

El periodista Alejandro Entrambasaguas vinculó la situación a una posible erosión judicial del Gobierno: “Sánchez sigue en el poder solo por el apoyo de los independentistas. Pero su inmunidad tiene fecha de caducidad. Cuando deje la Moncloa, si los casos judiciales avanzan, podría tener que rendir cuentas ante la justicia”.