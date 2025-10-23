Horizonte 23 OCT 2025 - 23:52h.

Tras una semana de ausencia, la presentadora vuelve al plató y explica qué le ha sucedido: “He estado como media España…”

La noche comenzó con una sonrisa en ‘Horizonte’. Iker Jiménez abrió el programa dando la bienvenida a su inseparable compañera de viaje, Carmen Porter, que regresaba al plató tras su ausencia de la semana anterior.

�“Hola, muy buenas noches. Esto es ‘Horizonte’. Ya está aquí la pareja de moda, porque ya somos pareja otra vez”, arrancaba Iker con su característico tono entre irónico y entrañable.

Carmen, visiblemente recuperada, explicó el motivo de su ausencia: “Como media España, me contagié de COVID, aunque totalmente asintomática. Estuve en casa tranquila, leyendo, viendo el programa… y se oía fenomenal. Me daba un poco de envidia no estar, pero claro, no iba a venir a contagiar a todo el mundo.”

Iker alucina con las veces que se ha contagiado un colaborador

El ambiente en plató se llenó de risas cuando el periodista Calabrés confesó que había pasado el COVID “ocho veces”. “Eres el plusmarquista nacional”, bromeó Iker, entre carcajadas.

Aun así, el presentador quiso subrayar que, aunque el tono fuera distendido, el virus sigue siendo un asunto serio: “Por fortuna ahora podemos hablar de ello sin dramatismo, pero todos entendemos perfectamente lo que ha supuesto”.

Las bromas continuaron entre los colaboradores, con menciones a la “dieta del chuletón” y al estado de salud de Miquel, que no pudo acudir por un virus estomacal. “El país está para hacer crónicas desde el baño”, ironizó Iker, provocando una oleada de carcajadas en la mesa.