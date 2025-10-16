Horizonte 16 OCT 2025 - 23:59h.

El programa de Iker Jiménez analiza con inteligencia artificial las imágenes publicadas por The Objective que mostrarían sobres, bolsas y un maletín repleto de billetes

En la última emisión de 'Horizonte', Iker Jiménez volvió a sorprender con un ejercicio de periodismo e investigación tecnológica. El programa aplicó herramientas de inteligencia artificial para calcular las cantidades de dinero que podrían verse en las fotografías desveladas por The Objective y atribuidas supuestamente al exministro José Luis Ábalos.

El presentador, junto a su equipo, introdujo las imágenes en varios sistemas de IA capaces de estimar el valor total de los fajos de billetes visibles en cada toma. “Queríamos saber cuánto hay ahí, porque el concepto de la foto ya es brutal”, explicaba Iker antes de mostrar los resultados.

“Esta imagen jamás se había visto en un caso de corrupción en España”

La periodista Ketty Garat, colaboradora de The Objective, fue la primera en intervenir desde plató para explicar la procedencia y el contexto de las imágenes.

“La intrahistoria de esta fotografía está muy relacionada con la mano que sostiene esa caja, la de una mujer llamada Rosa”, relató. Según Garat, esta testigo clave habría sido presionada y amenazada tras descubrir lo que describe como “la caja B del ministro”.

“Abandona la residencia de Ábalos en marzo de 2020, una semana después de que se grabara el vídeo. Es una mujer aterrorizada que decide contar lo que ha visto”, añadió la periodista.

El ‘precio justo’ del maletín y los sobres

Siguiendo su tono más distendido, Iker propuso un pequeño “juego” al estilo del mítico 'El precio justo'. Los colaboradores debían intentar adivinar cuánto dinero contenían las imágenes antes de que la inteligencia artificial diera su veredicto.

Entre bromas y apuestas, las cifras oscilaron entre 6.000 y 30.000 euros, hasta que la IA desveló resultados mucho más precisos. “La bolsa contiene unos 10.000 euros, el maletín más de 13.000, y en total la suma podría superar los 25.000 euros”, revelaba Iker con asombro.

“Esto es de película”, exclamó el presentador, mientras los contertulios analizaban el posible significado de las cantidades y los lugares en los que fueron tomadas las fotos.