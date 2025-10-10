Horizonte Madrid, 10 OCT 2025 - 03:38h.

'Horizonte' emite el testimonio tanto de madres de víctimas actuales como el de una antigua asistente que confirma sus denuncias

Carmen Porter ironiza sobre la reacción de los colectivos feministas tras la polémica con las pulseras telemáticas: “¿No habéis visto las manifestaciones?”

Compartir







La polémica en Álava saltó cuando salió a la luz la noticia de que en un campamento, concretamente en la localidad de Bernedo, los monitores iban sin ropa y se duchaban desnudos con los niños que asistían al mismo y cuya edad rondaba entre los 13 y los 15 años.

En 'Horizonte' han emitido tanto el testimonio de madres de víctimas actuales, como el de una persona que asistió al campamento hace más de una década y que respalda las versiones de los denunciantes hasta la fecha.

El testimonio de madres de una víctimas actuales

Según relata la madre de una de las víctimas actuales, ella ve como su hija baja del autobús "ciertamente agobiada" por algo que ha sucedido en el campamento: "Les han obligado a ducharse desnudos". El testimonio niega que la niña accediese "en ningún momento", salvo el último día pues "la presión del grupo puede con ella". Por lo tanto, la víctima ha sufrido "doble presión": "por las monitoras que le decían que si no se quitaba el bikini, le iban a tirar de la tira y le iban a dejar desnuda y por otra parte de sus compañeros porque al no conseguir doblegarla empezaban a decirle que se desnudara de forma integral".

A este hecho hay que sumarle que su hija sufrió acoso por parte de un chico "haciéndole comentarios día sí, día no, de tipo sexual e incluso ha habido tocamientos". "Ha sido horroroso, lo ha pasado bastante mal", asegura.

Otra de ellas asegura que las monitoras "lo sabían perfectamente desde el comienzo" porque tres amigas de su hija se lo contaron a una de ellas. "La respuesta de esa monitora 'Que se lo tomaran como un juego, que no pasaba nada'" y mientras tanto mi hija tuvo que seguir duchándose con este mismo chico", revela. Una situación que le ha llevado a sentirse "indignadísima".

El testimonio de una antigua asistente al campamento

Hace más de 15 años, el testimonio que hoy se emite en 'Horizonte' vivió exactamente lo denunciado actualmente. Ocurrió cuando tenía "alrededor de 10 años" mientras 'disfrutaba' de una semana en Bernedo. "A mí el momento más impactante me pareció el momento de la ducha, no entendía por qué nos tenían que lavar ellos", confiesa. Según señala, los monitores les ponían "en una fila" y los "lavaban de uno en uno". "A mí en particular me lavaba siempre la misma persona, que era un chico", señala.

Por otra parte, este testimonio confirma también que "si no dabas un beso, no te daban la merienda", tal y como afirmaban otros relatos. "Durante la noche marcaban en todo el cuerpo, incluso en el culo o en zonas íntimas, a varias personas y cada vez que íbamos a dormir comentábamos 'Jope, a ver hoy a quién se acercan'", revela. Sin embargo, nunca dijo nada en casa: "Lo comenté con mis amigos pero es cierto que no volvimos".